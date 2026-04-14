La crisi del PSC a Ripoll afecta el Govern

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha acceptat la renúncia d’Enric Pérez com a assessor del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Després que el PSC ha comunicat la renúncia de Pérez i Anna-Belén Avilés com a regidors de Ripoll, Pérez ha traslladat a Paneque la seva voluntat de deixar de ser alt càrrec en l’executiu de Salvador Illa. Després de valorar positivament la feina que ha fet Enric Pérez en el departament en diferents àmbits des del gabinet, Paneque ha remarcat que la decisió d’abstenir-se dels regidors va ser a iniciativa pròpia, i ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que ella mateixa li ha traslladat que acceptava la seva renúncia al càrrec.
Amb tot, la portaveu ha deixat clar que l’executiu d’Illa té “una línia vermella molt clara” de no col·laborar amb posicions de confrontació, d’extrema dreta, d’assenyalament de ciutadans catalans i catalanes per raons d’origen o religió. “Més enllà de la consideració polítiques que faran els òrgans del PSC, que és a qui li pertoca, el Govern entén que aquesta línia és molt clara i això és el que desenvoluparem com a Govern i el que els grups municipals del partit que dona suport han de mantenir“. Les declaracions de Sílvia Paneque es produeixen després que el PSC hagi comunicat que els dos regidors de Ripoll cessen de les seves responsabilitats institucionals. “No hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d’extrema dreta, ni d’Aliança Catalana tampoc”, ha afegit.
L’anunci s’ha fet hores després que ahir a la tarda es produís una reunió entre representants de l’Executiva nacional, de la Federació de comarques gironines i del grup municipal. “Els regidors van posar els seus càrrecs a disposició del partit. El PSC ha acceptat les seves renúncies per tal que deixin pas a nous regidors”, ha informat en un comunicat difós a primera hora, però hores després els dos regidors s’han despenjat i han afirmat que l’agrupació local “no comparteix en cap cas aquesta decisió i hi està en absolut desacord” d’una mesura presa “de forma unilateral per la direcció nacional del PSC”. “Malgrat això, i atenent la informació coneguda, hem actuat amb responsabilitat i hem formalitzat la nostra renúncia”, han subratllat.
Els dos regidors neguen la reunió
A més, els dos regidors han assegurat que “no es va celebrar cap reunió ni ahir a la tarda ni, en el moment en què hem tingut coneixement d’aquesta decisió pels mitjans ni se’ns havia traslladat cap comunicació formal al respecte”. “Cap persona del partit s’ha adreçat presencialment a nosaltres a Ripoll per comunicar-nos aquesta petició de dimissió”, han afegit, però admeten que han formalitzat la seva renúncia. D’altra banda, assenyalen que la seva actuació durant tots aquests anys com a regidors ha estat guiada per la “voluntat de treballar pel nostre municipi, per la seva gent, per la defensa dels serveis públics i per la millora de la qualitat de vida dels ripollesos i ripolleses”.