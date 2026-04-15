L’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha tret suc a la crisi del PSC a Ripoll duran la sessió de control d’aquest dimarts al Parlament de Catalunya. Conscient del daltabaix que ha generat l’abstenció dels regidors socialistes, que han estat forçats a dimitir, ha fet servir la ironia per donar les “gràcies” al president de la Generalitat, Salvador Illa, pels pressupostos, “però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll”, i ha titllat la situació de “jugada mestra sense precedents”. Illa ha negat la major i ha insistit en el missatge públic que va donar ahir la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va situar els acords amb l’extrema dreta com una línia vermella.
La intervenció d’Orriols sobre els pressupostos de Ripoll no s’ha quedat aquí i, saltant-se el protocol de la sessió de control al president de la Generalitat i al Govern, també ha interpel·lat Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya i a la CUP perquè facin amb les seves seccions locals el mateix que han fet els socialistes catalans. Segons ha dit, “Esquerra Republicana s’hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC, i això ho va dir la regidora en el ple”. “Ho dic per si vol prendre el mateix camí que el senyor Salvador Illa i també desarticular grup local d’ERC”, ha afegit, i, d’altra banda, ha subratllat que Junts i CUP “han votat ja moltes propostes d’Aliança” a l’Ajuntament de la capital del Ripollès. “Facin-ho també. Per nosaltres, no se n’estiguin”, ha apuntat.
Després de la intervenció de Sílvia Orriols, que ha comportat queixes de la bancada republicana perquè ha fet al·lusió directa a Ester Capella, Illa ha defensat que ni el Govern ni el PSC “arribaran mai a cap acord amb aquells que defensen discursos d’odi”. Així, el president de la Generalitat ha manifestat que els socialistes catalans no pacten amb els que es posen al costat dels presidents d’Israel, Benjamin Netanyahu; dels Estats Units, Donald Trump, i d’Hongria, Viktor Orbán.
Estira-i-arronsa d’Illa amb el PP pels “Pimpinela del Parlament”
El president no ha anat més enllà en la seva resposta a Orriols, com tampoc ho ha fet abans en una intervenció del líder del PP, Alejandro Fernández, que ha acusat Illa i Orriols de “cinisme i hipocresia” per criticar-se mútuament “però pactar quan els interessa”. “Illa i Orriols han pactat els pressupostos de Ripoll per evitar la moció de confiança”, ha dit, i ha afegit que “no ens xuclem el dit”. “És necessari desemmascarar la seva hipocresia i cinisme. Es diuen de tot, els Pimpinela del Parlament. Però si els convé, pacten. Són una estafa”, ha etzibat el líder del PP a Catalunya.
Illa ha acusant el líder popular de recargolar les coses i s’ha mostrat sorprès amb les seves crítiques quan el PP està pactant amb Vox els governs autonòmics a Aragó i Extremadura i per la posició del partit a escala internacional. “El meu partit i el meu govern no pacta amb els que defensen discursos d’odi. Tothom ho sap”, ha defensat Illa, que, d’altra banda, ha atacat el president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga: “Vostè és Trump, que persegueix i assassina migrants pels carrers dels Estats Units. Vostè és Orbán, que, per cert, ha perdut les seves eleccions. I jo estic més a prop del papa Lleó XIV i estic més a prop de l’humanisme”.