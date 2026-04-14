Diversos grups parlamentaris han burxat en la crisi que viu el PSC, que ha fet cessar de les seves responsabilitats institucionals els seus dos regidors a Ripoll, Enric Pérez –que a més a més era assessor de la consellera Sílvia Paneque al Departament de Territori– i Anna Belén Avilés, que havien posat el càrrec a disposició del partit després d’abstenir-se en la votació en què es va aprovar el pressupost municipal de l’alcaldessa i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Així, i després que els socialistes no hagin concretat si prendran mesures internes contra els dos regidors que han dimitit, les tres formacions independentistes –Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP–, així com PP i Vox, han criticat l’actuació de la formació del president de la Generalitat, Salvador Illa. En canvi, els Comuns, un dels socis prioritaris de l’executiu d’Illa, ha defensat l’actuació dels socialistes catalans i ha disparat contra Junts per Catalunya.
La formació de Carles Puigdemont, com a principal partit de l’oposició, considera que la situació de Ripoll demostra el “desgavell” del Govern. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha instat Illa a resoldre “els problemes” que té a les files socialistes en comptes d’intentar “alliçonar” els juntaires sobre Aliança. Esquerra Republicana no s’ha quedat al marge de la polèmica, i també ha criticat els socialistes perquè, segons ha dit la portaveu, Ester Capella, “no és assumible per a cap organització política que diu que no pactarà mai amb l’extrema dreta”. En aquest sentit, la dirigent republicana ha deixat clar que el seu partit “no ho ha fet, ni ho està fent ni ho farà. “Tampoc els blanquejarem”, ha afegit.
La CUP ha carregat contra el PSC per no haver actuat amb prou “rapidesa i contundència” amb l’extrema dreta després de l’actuació dels dos regidors. El portaveu cupaire a la cambra catalana, Dani Cornellà, ha afirmat que els socialistes assenyalen Aliança Catalana, però, al mateix temps, han permès que Sílvia Orriols tiri endavant els comptes municipals a Ripoll. Això, per a Cornellà és una “vergonya”, i creu que els socialistes no han actuat amb la contundència necessària que reclamava la situació. “A l’extrema dreta no se li pot donar cap mena de marge”, ha advertit.
PP i Vox també aprofiten per carregar contra els socialistes
Tampoc ha desaprofitat l’avinentesa el PP, que a través del seu portaveu a la cambra, Juan Fernández, ha acusat el partit d’Illa de basar la seva política “en l’ambigüitat permanent”. “Si no és capaç de garantir la coherència entre allò que el PSC defensa i allò que el PSC fa, com pretén gestionar una institució tan complexa com la Generalitat?”, ha preguntat. I ha considerat que els socialistes catalans han perdut el control intern en l’intent d'”ocupar tots els espais alhora”. Així, ha retret que són capaços de “dir una cosa i la contrària segons els convingui i evitar qualsevol decisió incòmoda encara que això suposi renunciar als seus principis”. D’altra banda, Joan Garriga, portaveu de Vox, considera que el problema dels socialistes no és a Ripoll, sinó que hi ha “milers de votants” que no comparteixen les seves polítiques migratòries i fiscals o que no volen que “s’imposi el català”, i acaben passant a les files del partit de Santiago Abascal.
Els Comuns defensen el PSC i assenyala Junts
En canvi, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha considerat una “bona notícia” que el PSC hagi cessat els seus dos regidors. “Crec que han actuat de forma ràpida i de forma contundent. Aquesta ha de ser la manera de fer que hem de practicar tots els partits polítics. L’extrema dreta no es pot normalitzar”, ha defensat Albiach. Ha expressat que li agradaria que en les pròximes eleccions municipals tots els grups polítics “repliquessin” el cordó democràtic que es fa a Aliança Catalana al Parlament i ha instat Junts a seguir aquesta línia. “M’agradaria que tots els partits ho tinguessin igual de clar i que Junts seguís aquesta línia. El cordó democràtic s’hauria de replicar en l’àmbit municipal”, ha dit en aquest sentit, i ha afegit que “quan parlem de Vox tothom ho veu clar, però quan parlem d’Aliança Catalana, no tots ho veuen de la mateixa manera”.