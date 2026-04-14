L’abstenció dels dos regidors socialistes de l’Ajuntament de Ripoll que va permetre al govern de Sílvia Orriols aprovar els pressupostos del municipi per al 2026 continua portant cua. El PSC de les comarques gironines, empès per la direcció nacional, ha decidit dissoldre l’agrupació socialista de Ripoll.
En un comunicat, la federació socialista gironina s’ha reivindicat per decidir els propers passos, ja que els regidors van posar els càrrecs “a disposició”. El PSC argumenta que han acceptat les dimissions perquè “la línia vermella de no pactar amb l’extrema dreta s’ha de respectar a tot Catalunya”.
Renúncia com a assessor de Territori
Els dos regidors que es van abstenir i ara han plegat són Enric Pérez i Anna-Belén Avilés. Es dona la circumstància que Pérez era també assessor del departament de Territori, que encapçala la consellera Sílvia Paneque. Pérez ha traslladat a Paneque la seva voluntat de deixar de ser alt càrrec en l’executiu de Salvador Illa i la consellera de Territori l’ha acceptat.
Paneque ha volgut deixar molt clar que la decisió de permetre aprovar els pressupostos d’Orriols va ser dels dos regidors. La consellera ha assegurat que l’executiu té “una línia vermella molt clara” de no col·laborar amb posicions de confrontació i d’extrema dreta. “Més enllà de la consideració política que faran els òrgans del PSC, que és a qui li pertoca, el Govern entén que aquesta línia és molt clara i això és el que desenvoluparem com a Govern i el que els grups municipals del partit que dona suport han de mantenir“.
Obligats a dimitir
En canvi, tant Enric Pérez com Anna Belén Avilés han afirmat que s’han vist obligats a dimitir, una decisió que s’ha près de manera “unilateral” des de l’executiva nacional del partit. També han assegurat que ni la federació gironina del partit ni ningú de l’executiva s’ha reunit amb ells per abordar el tema, malgrat que així s’ha dit públicament.
Els partits independentistes han aprofitat per burxar en la crisi del PSC. Junts per Catalunya ha instat Illa a resoldre els seus “problemes” en comptes d'”alliçonar” els altres sobre el partit de Sílvia Orriols. Per la seva banda, ERC i la CUP han criticat els socialistes per falta de “rapidesa” en l’afer.