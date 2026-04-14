La abstención de los dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Ripoll que permitió al gobierno de Sílvia Orriols aprobar los presupuestos del municipio para el 2026 sigue trayendo cola. El PSC de las comarcas gerundenses, impulsado por la dirección nacional, ha decidido disolver la agrupación socialista de Ripoll.

En un comunicado, la federación socialista gerundense se ha reivindicado para decidir los próximos pasos, ya que los concejales pusieron los cargos «a disposición». El PSC argumenta que han aceptado las dimisiones porque «la línea roja de no pactar con la extrema derecha debe respetarse en toda Cataluña».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado la reunión semanal del Consejo Ejecutivo / Arnau Carbonell

Renuncia como asesor de Territorio

Los dos concejales que se abstuvieron y ahora han dimitido son Enric Pérez y Anna-Belén Avilés. Se da la circunstancia de que Pérez también era asesor del departamento de Territorio, encabezado por la consejera Sílvia Paneque. Pérez ha trasladado a Paneque su voluntad de dejar de ser alto cargo en el ejecutivo de Salvador Illa, y la consejera de Territorio lo ha aceptado.

Paneque ha querido dejar muy claro que la decisión de permitir aprobar los presupuestos de Orriols fue de los dos concejales. La consejera ha asegurado que el ejecutivo tiene “una línea roja muy clara” de no colaborar con posiciones de confrontación y de extrema derecha. “Más allá de la consideración política que harán los órganos del PSC, que es a quien le corresponde, el Gobierno entiende que esta línea es muy clara y esto es lo que desarrollaremos como Gobierno y lo que los grupos municipales del partido que da apoyo deben mantener“.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo Fecha de publicación / Sara Soteras (ACN)

Obligados a dimitir

En cambio, tanto Enric Pérez como Anna Belén Avilés han afirmado que se han visto obligados a dimitir, una decisión que se ha tomado de manera «unilateral» desde la ejecutiva nacional del partido. También han asegurado que ni la federación gerundense del partido ni nadie de la ejecutiva se ha reunido con ellos para abordar el tema, a pesar de que así se ha dicho públicamente.

Los partidos independentistas han aprovechado para hurgar en la crisis del PSC. Junts per Catalunya ha instado a Illa a resolver sus «problemas» en lugar de «dar lecciones» a los demás sobre el partido de Sílvia Orriols. Por su parte, ERC y la CUP han criticado a los socialistas por falta de «rapidez» en el asunto.