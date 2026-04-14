La crisi dins del PSC s’eixampla i els regidors que el passat divendres 10 d’abril es van abstenir i van permetre que l’alcaldessa de Ripoll i líder de la formació ultra Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aprovés els pressupostos de la localitat gironina. Davant d’aquests fets el PSC va reprovar la conducta dels seus regidors; uns regidors que marxen del PSC després de posar els seus càrrecs a disposició del partit i que des de la cúpula socialista han admès la renúncia “per tal que deixin pas a nous regidors”.
Enric Pérez i Anna-Belén Avilés deixen el seu càrrec després de desfermar una crisi interna disn del PSC després que s’abstinguessin en la votació dels pressupostos de Ripoll. Una decissió que va obligar al partit a moure fitxa i durant la tarda d’aquest dilluns es va mantenir una llarga reunió per decidir quina era la decisió dels socialistes envers els dos regidors discordants. En un comunicat, el PSC explica que “els regidors van posar els seus càrrecs a disposició del partit. El PSC ha acceptat les seves renúncies per tal que deixin pas a nous regidors. Uns altres dos companys del partit assumiran les actes de regidors”, un fet que aparta de la vida política als dos regidors.
Illa ja els va reprovar
El cap de setmana, mentre se celebrava el Consell Nacional del PSC Illa ja va reprovar els seus regidors de forma indirecta i sense mencionar-los. Illa va assegurar que al PSC “mai ens trobaran en acords amb qui fa apologia de la intolerància” i va destacar que si busquen els socialistes a aquests “sempre els trobaran al diàleg i en els acords per enfortir la convivència i la unitat de Catalunya; i mai de la vida en acords amb els quals fan apologia de la intolerància i la divisió”.
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC va evitar en tot moment mencionar la localitat gironina i la decisió dels seus regidors, tot i que sí que va mantenir un to dur contra els discursos d’extrema dreta dels quals va dir que “posant en risc el món” i intenten que la ciutadania “cregui en solucions màgiques”. “No és que simplifiquen la realitat; menteixen directament. Quan governen empobreixen la ciutadania, divideixen i enfronten. Mireu Trump o Netanyahu. Els socialistes no estarem mai per això. Ni al món, ni a Espanya, ni a Europa, ni a Catalunya”, va sentenciar Illa.