El PSC es troba immers en una veritable crisi interna des d’aquest divendres 10 d’abril. El PSC de Ripoll s’ha abstingut en la votació dels pressupostos de Ripoll; una abstenció que ha servit perquè l’alcaldessa i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, hagi pogut aprovar els pressupostos de la localitat gironina. Un fet que ha generat la primera gran esquerda dins del PSC i desembocant en una crisi interna.
La Federació del PSC de les Comarques Gironines ha mostrat el seu “desacord absolut” amb la decisió del grup municipal del PSC a Ripoll i el baló d’oxigen que han donat a Orriols. “Aquesta decisió no té l’aval ni el coneixement previ d’aquesta federació”, ha destacat el PSC de les comarques gironines en un comunicat recollit per l’ACN.
L’executiva de les comarques gironines dels socialistes assenyala en el comunicat que han citat “de manera immediata” als membres que componen el grup municipal del PSC a Ripoll per “exigir explicacions i actuar en conseqüència” davant la decisió dels regidors de la localitat d’amagat del partit. De fet, la federació de les comarques gironines ha assegurat que el projecte del PSC no té res a veure amb el d’Aliança Catalana i Sílvia Orriols, sinó que “es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència”; motiu pel qual troben “absolutament incompatible” amb els plantejaments polítics de la formació de Ripoll, la qual segons argumenten es basen en l’exclusió, el retrocés de drets o la normalització de discursos d’odi. “La nostra línia política se situa als antípodes d’aquesta mena de posicionaments i no admet ambigüitats”, asseguren els socialistes gironins.
Orriols sobreviu gràcies al PSC
La posició del PSC ha permès que la formació d’ultradreta catalana, Aliança Catalana, hagi pogut sobreviure i hagi pogut aprovar els pressupostos gràcies a l’abstenció dels socialistes. La votació, que ha acabat amb 7 vots a favor, 7 vots en contra i els dos regidors socialistes s’ha desempatat gràcies al vot de qualitat de l’alcaldessa, Sílvia Orriols. Segons el portaveu del PSC a Ripoll, Enric Pérez, ha assenyalat que la decisió presa pel grup municipal busca evitar repetir la questio de confiança i “fer perdre el temps”.
Orriols demana que donin les gràcies als regidors del PSC
La batllessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana ha respost al comunicat i ha assegurat que el que hauria de fer la Federació del PSC de les Comarques Gironines és “dar les gràcies als dos regidors socialistes de Ripoll”, ja que segons Orriols “en un acte de responsabilitat institucional i política, van evitar (amb la seva abstenció) una nova qüestió de confiança”.
Hauríeu de dar les gràcies als dos regidors socialistes de Ripoll, que en un acte de responsabilitat institucional i política, van evitar (amb la seva abstenció) una nova qüestió de confiança.— Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) April 10, 2026
