La crisi desfermada dins del PSC arran de l’abstenció dels dos regidors de Ripoll en la votació dels pressupostos de la localitat gironina s’eixampla encara més. Cap membre de la llista socialista de Ripoll vol agafar el relleu dels dos regidors que la cúpula directiva del PSC ha forçat a marxar per l’abstenció al ple. El grup municipal dels socialistes a Ripoll, en un comunicat signat pels regidors dimitits, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, i recollit per l’ACN, assenyala que “no comparteix en cap cas aquesta decisió i hi està en absolut desacord” amb la decisió de la direcció nacional socialista de fer plegar els dos regidors discordants. Una decisió que asseguren que es va prendre “de forma unilateral per la direcció nacional del PSC” i destaquen que la direcció del partit no es va comunicar amb ells en cap moment, ja que “no es va celebrar cap reunió en el dia d’ahir a la tarda ni, en el moment en què hem tingut coneixement d’aquesta decisió pels mitjans de comunicació ni se’ns havia traslladat cap comunicació formal al respecte”.
En el comunicat asseguren que “cap persona del partit s’ha adreçat presencialment a nosaltres a Ripoll per comunicar-nos aquesta petició de dimissió”, un fet que ha obligat als dos regidors -a qui Illa va reprovar indirectament- a dimitir. Una mesura que segons els regidors s’ha produït per “responsabilitat”. A més, el portaveu del grup municipal a Ripoll, Enric Pérez, també ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que el cessi del seu càrrec com a assessor.
Una carrera política a Ripoll per defensar els interessos de la població
Segons assenyalen des del grup municipal en el seu comunicat, l’actuació dels regidors -ara ja dimitits, s’ha regit per la “voluntat de treballar pel nostre municipi, per la seva gent, per la defensa dels serveis públics i per la millora de la qualitat de vida dels ripollesos i ripolleses”, una voluntat en la qual també s’emmarca l’abstenció per permetre aprovar els pressupostos. Una forma de treballar que asseguren que s’ha fet “des d’uns valors socialdemòcrates que compartim des de ben joves, amb un compromís ferm amb la igualtat d’oportunitats i amb la defensa de la gent treballadora”.