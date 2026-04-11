Illa reprova indirectament els seus regidors de Ripoll per haver permès aprovar el pressupost d’Orriols

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estirat les orelles als seus propis regidors a la localitat gironina de Ripoll. En una intervenció feta durant el Consell Nacional del PSC i recollida per l’ACN el líder del PSC ha mostrat, públicament, l’oposició de la direcció del partit a l’abstenció dels dos regidors socialistes a Ripoll que va permetre que l’alcaldessa de Ripoll i líder de la formació ultra Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aprovés els pressupostos de la localitat.
Segons ha destacat Illa en la seva intervenció als socialistes “sempre els trobaran al diàleg i en els acords per enfortir la convivència i la unitat de Catalunya; i mai de la vida en acords amb els quals fan apologia de la intolerància i la divisió”. Malgrat que això sigui una al·lusió clara cap als seus regidors de Ripoll Illa ha evitat pronunciar ni el nom de la localitat ni l’abstenció dels regidors, tot i que sí que ha mantingut un to dur contra els discursos d’extrema dreta els quals ha assegurat que estan “posant en risc el món” i intenten que la ciutadania “cregui en solucions màgiques”. No és que simplifiquen la realitat; menteixen directament. Quan governen empobreixen la ciutadania, divideixen i enfronten. Mireu Trump o Netanyahu. Els socialistes no estarem mai per això. Ni al món, ni a Espanya, ni a Europa, ni a Catalunya”, ha sentenciat Illa.
La crisi desfermada a Ripoll
El passat divendres una crisi interna es va desfermar dins del PSC després que els dos regidors de l’ajuntament s’abstinguessin en la votació dels pressupostos de la localitat, un fet que va causar un empat a 7 entre els vots favorables i els ‘no’, i que va acabar causant que el vot de qualitat de l’alcaldessa, Sílvia Orriols, trenqués l’empat. La Federació del PSC de les Comarques Gironines va mostrar immediatament el seu “desacord absolut” en un comunicat i va cridar els regidors socialistes de Ripoll a una reunió urgent. Uns regidors que més tard van posar el seu càrrec a disposició del partit.
De fet, Orriols va furgar en la ferida dels socialistes i va assegurar que el que hauria d’haver fet la Federació del PSC de les Comarques Gironines és “dar les gràcies als dos regidors socialistes de Ripoll”, ja que segons Orriols “en un acte de responsabilitat institucional i política, van evitar (amb la seva abstenció) una nova qüestió de confiança”.