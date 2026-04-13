La direcció del PSC, així com la direcció del PSC de Comarques Gironines, es reunirà aquest dilluns a la tarda a Girona amb Enric Pérez i Anna Belén Avilés, els dos regidors del partit a l’Ajuntament de Ripoll (Ripollès), després que aquests hagin posat a disposició del partit els seus càrrecs després d’haver-se abstingut a la votació del pressupost de l’alcaldessa i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. A la trobada, segons ha detallat la mateixa dirigent socialista, hi assitiran representants de l’executiva nacional del partit, concretament de l’àmbit d’organització com el secretari de l’àrea, José Luis Jimeno.
“No recolzarem mai acords que tinguin a veure amb els plantejaments de la ultradreta que potencien la intolerància, la divisió i l’odi”, ha defnsat la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, en una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns. Aixím ateix, i preguntada per si s’acordarà l’expulsió dels dos regidors, Moret ha dit que “aquesta tarda es prendran les decisions oportunes en relació amb aquest fet que comunicarem després oportunament als mitjans de comunicació”.
Després que tots dos polítics ja van posar el seu càrrec a disposició del partit l’endemà d’abstenir-se en la votació dels pressupostos d’Aliança Catalana, que governa en minoria, la direcció del partit haurà de valorar si demanen la seva renúncia i, en cas que no continuïn al càrrec, estudiar la substitució al plenari, més enllà de possibles mesures internes.
L’abstenció dels dos regidors va facilitat els pressupostos d’Orriols
Els dos regidors, amb la seva abstenció al ple de dijous passat, van permetre, juntament amb els 6 vots d’AC i el vot a favor de l’agrupació independent Som-hi Ripoll, i malgrat el vot contrari de Junts per Catalunya (3), Esquerra Republicana (2, en absència d’una regidora) i la CUP (2), que tiressin endavant els comptes. Pérez i Avilés van justificar després de l’enrenou mediàtic que van prendre aquesta decisió “amb el propòsit d’evitar un nou circ polític i mediàtic a Ripoll”, encara que van assumir que no van tenir en compte el principi fonamental d’evitar qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta, que és un principi, van dir, superior a la intenció inicial.
Reacció del PSC de Girona i crida a files de Salvador Illa
La reunió d’avui es produeix després que el PSC de Comarques Gironines reaccionés al vot dels dos regodirs i es demarqués completament de la seva decisió. En aquest sentit, van assegurar que la decisió no va tenir el seu aval ni es va posar al seu coneixement, i van mostrar el seu “desacord absolut”. També va reaccionar el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, que va aprofitar la intervenció al al Consell Nacional del PSC per posicionar-se públicament contra la decisió dels dos regidors del seu partit: “No pactarem amb els que fan apologia de la intolerància i la divisió”.