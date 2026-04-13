La dirección del PSC, así como la dirección del PSC de Comarques Gironines, se reunirá este lunes por la tarde en Girona con Enric Pérez y Anna Belén Avilés, los dos concejales del partido en el Ayuntamiento de Ripoll (Ripollès), después de que estos hayan puesto a disposición del partido sus cargos tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. En el encuentro, según ha detallado la misma dirigente socialista, asistirán representantes de la ejecutiva nacional del partido, concretamente del ámbito de organización como el secretario del área, José Luis Jimeno.

«No apoyaremos nunca acuerdos que tengan que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian la intolerancia, la división y el odio», ha defendido la viceprimera secretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes. Asimismo, y preguntada por si se acordará la expulsión de los dos concejales, Moret ha dicho que «esta tarde se tomarán las decisiones oportunas en relación con este hecho que comunicaremos después oportunamente a los medios de comunicación».

Después de que ambos políticos ya pusieron su cargo a disposición del partido al día siguiente de abstenerse en la votación de los presupuestos de Aliança Catalana, que gobierna en minoría, la dirección del partido deberá valorar si piden su renuncia y, en caso de que no continúen en el cargo, estudiar la sustitución en el pleno, más allá de posibles medidas internas.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa / ACN

La abstención de los dos concejales facilitó los presupuestos de Orriols

Los dos concejales, con su abstención en el pleno del pasado jueves, permitieron, junto con los 6 votos de AC y el voto a favor de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y a pesar del voto contrario de Junts per Catalunya (3), Esquerra Republicana (2, en ausencia de una concejala) y la CUP (2), que salieran adelante las cuentas. Pérez y Avilés justificaron después del revuelo mediático que tomaron esta decisión «con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll», aunque asumieron que no tuvieron en cuenta el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha, que es un principio, dijeron, superior a la intención inicial.

Reacción del PSC de Girona y llamada a filas de Salvador Illa

La reunión de hoy se produce después de que el PSC de Comarques Gironines reaccionara al voto de los dos concejales y se desmarcara completamente de su decisión. En este sentido, aseguraron que la decisión no tuvo su aval ni se puso a su conocimiento, y mostraron su «desacuerdo absoluto». También reaccionó el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, que aprovechó la intervención en el Consell Nacional del PSC para posicionarse públicamente contra la decisión de los dos concejales de su partido: «No pactaremos con los que hacen apología de la intolerancia y la división».