Purga en el PSC: dimiten los concejales que se abstuvieron en Ripoll

La crisis dentro del PSC se amplía y los concejales que el pasado viernes 10 de abril se abstuvieron y permitieron que la alcaldesa de Ripoll y líder de la formación ultra Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aprobara los presupuestos de la localidad gerundense. Ante estos hechos, el PSC reprobó la conducta de sus concejales; unos concejales que se marchan del PSC después de poner sus cargos a disposición del partido y que desde la cúpula socialista han admitido la renuncia «para que dejen paso a nuevos concejales».

Enric Pérez y Anna-Belén Avilés dejan su cargo tras desatarse una crisis interna dentro del PSC después de que se abstuvieran en la votación de los presupuestos de Ripoll. Una decisión que obligó al partido a mover ficha y durante la tarde de este lunes se mantuvo una larga reunión para decidir cuál era la decisión de los socialistas respecto a los dos concejales discordantes. En un comunicado, el PSC explica que “los concejales pusieron sus cargos a disposición del partido. El PSC ha aceptado sus renuncias para que dejen paso a nuevos concejales. Otros dos compañeros del partido asumirán las actas de concejales”, un hecho que aparta de la vida política a los dos concejales.

Illa ya los reprobó

El fin de semana, mientras se celebraba el Consejo Nacional del PSC Illa ya reprobó a sus concejales de forma indirecta y sin mencionarlos. Illa aseguró que en el PSC «nunca nos encontrarán en acuerdos con quienes hacen apología de la intolerancia» y destacó que si buscan a los socialistas a estos “siempre los encontrarán en el diálogo y en los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Cataluña; y nunca en la vida en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”.

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante el Congreso Nacional del partido. | Jordi Pujolar (ACN)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC evitó en todo momento mencionar la localidad gerundense y la decisión de sus concejales, aunque sí mantuvo un tono duro contra los discursos de extrema derecha de los cuales dijo que “ponen en riesgo el mundo” e intentan que la ciudadanía “crea en soluciones mágicas”. «No es que simplifiquen la realidad; mienten directamente. Cuando gobiernan empobrecen a la ciudadanía, dividen y enfrentan. Miren a Trump o Netanyahu. Los socialistas nunca estaremos para eso. Ni en el mundo, ni en España, ni en Europa, ni en Cataluña», sentenció Illa.