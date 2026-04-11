Illa reprueba indirectamente a sus concejales de Ripoll por permitir aprobar el presupuesto de Orriols

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reprendido a sus propios concejales en la localidad gerundense de Ripoll. En una intervención durante el Consejo Nacional del PSC y recogida por la ACN, el líder del PSC ha mostrado públicamente la oposición de la dirección del partido a la abstención de los dos concejales socialistas en Ripoll que permitió que la alcaldesa de Ripoll y líder de la formación ultra Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aprobara los presupuestos de la localidad.

Según destacó Illa en su intervención, los socialistas “siempre los encontrarán en el diálogo y en los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Cataluña; y nunca en acuerdos con quienes hacen apología de la intolerancia y la división”. Aunque esto sea una alusión clara hacia sus concejales de Ripoll, Illa ha evitado pronunciar ni el nombre de la localidad ni la abstención de los concejales, aunque sí ha mantenido un tono duro contra los discursos de extrema derecha, asegurando que están “poniendo en riesgo el mundo” e intentan que la ciudadanía “crea en soluciones mágicas”. No es que simplifiquen la realidad; mienten directamente. Cuando gobiernan empobrecen a la ciudadanía, dividen y enfrentan. Miren a Trump o Netanyahu. Los socialistas nunca estaremos para eso. Ni en el mundo, ni en España, ni en Europa, ni en Cataluña”, sentenció Illa.

La crisis desatada en Ripoll

El pasado viernes una crisis interna se desató dentro del PSC después de que los dos concejales del ayuntamiento se abstuvieran en la votación de los presupuestos de la localidad, un hecho que causó un empate a 7 entre los votos favorables y los ‘no’, y que acabó causando que el voto de calidad de la alcaldesa, Sílvia Orriols, rompiera el empate. La Federación del PSC de las Comarcas Gerundenses mostró inmediatamente su “desacuerdo absoluto” en un comunicado y convocó a los concejales socialistas de Ripoll a una reunión urgente. Unos concejales que más tarde pusieron su cargo a disposición del partido.

Sílvia Orriols en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 08.10.2025 | Mireia Comas

De hecho, Orriols ahondó en la herida de los socialistas y aseguró que lo que debería haber hecho la Federación del PSC de las Comarcas Gerundenses es “dar las gracias a los dos concejales socialistas de Ripoll”, ya que según Orriols “en un acto de responsabilidad institucional y política, evitaron (con su abstención) una nueva cuestión de confianza”.