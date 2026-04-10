El PSC se encuentra inmerso en una verdadera crisis interna desde este viernes 10 de abril. El PSC de Ripoll se ha abstenido en la votación de los presupuestos de Ripoll; una abstención que ha servido para que la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, haya podido aprobar los presupuestos de la localidad gerundense. Un hecho que ha generado la primera gran grieta dentro del PSC y desembocando en una crisis interna.

La Federación del PSC de las Comarcas Gerundenses ha mostrado su «desacuerdo absoluto» con la decisión del grupo municipal del PSC en Ripoll y el balón de oxígeno que han dado a Orriols. «Esta decisión no tiene el aval ni el conocimiento previo de esta federación», ha destacado el PSC de las comarcas gerundenses en un comunicado recogido por la ACN.

La ejecutiva de las comarcas gerundenses de los socialistas señala en el comunicado que han citado «de manera inmediata» a los miembros que componen el grupo municipal del PSC en Ripoll para «exigir explicaciones y actuar en consecuencia» ante la decisión de los concejales de la localidad a espaldas del partido. De hecho, la federación de las comarcas gerundenses ha asegurado que el proyecto del PSC no tiene nada que ver con el de Aliança Catalana y Sílvia Orriols, sino que «se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia»; motivo por el cual encuentran «absolutamente incompatible» con los planteamientos políticos de la formación de Ripoll, la cual según argumentan se basan en la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de discursos de odio. «Nuestra línea política se sitúa en las antípodas de este tipo de posicionamientos y no admite ambigüedades», aseguran los socialistas gerundenses.

Sílvia Orriols en el debate de política general en el Parlament de Catalunya 08.10.2025 | Mireia Comas

Orriols sobrevive gracias al PSC

La posición del PSC ha permitido que la formación de ultraderecha catalana, Aliança Catalana, haya podido sobrevivir y haya podido aprobar los presupuestos gracias a la abstención de los socialistas. La votación, que ha terminado con 7 votos a favor, 7 votos en contra y los dos concejales socialistas se ha desempateado gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Sílvia Orriols. Según el portavoz del PSC en Ripoll, Enric Pérez, ha señalado que la decisión tomada por el grupo municipal busca evitar repetir la cuestión de confianza y «hacer perder el tiempo».

Orriols pide que den las gracias a los concejales del PSC

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana ha respondido al comunicado y ha asegurado que lo que debería hacer la Federación del PSC de las Comarcas Gerundenses es «dar las gracias a los dos concejales socialistas de Ripoll», ya que según Orriols «en un acto de responsabilidad institucional y política, evitaron (con su abstención) una nueva cuestión de confianza».