El PSC suma una nova crisi a l’ocasionada la setmana passada per l’abstenció dels dos regidors socialistes a Ripoll, que van permetre que l’alcaldessa del municipi i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, tirés endavant els pressupostos municipals. Ara, l’alcalde de la Paeria de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, intenta prohibir el burca i el nicab a l’espai públic i a les oficines municipals de la capital del Segrià, una mesura que ja va intentar implantar l’exalcalde Àngel Ros, també socialista, i que va topar amb el veto del Tribunal Suprem, en considerar que la mesura s’escapava de les seves competències. La proposta llançada aquest dimarts pel govern municipal socialista ha rebut crítiques per part de grups municipals de la ciutat, però també ha provocat desavinences internes en el si del partit de Salvador Illa.
El mateix president de la Generalitat i líder del PSC ha afirmat que no li agrada la utilització del vel integral, però també ha manifestat que cal respectar la llibertat religiosa, i ha subratllat que quan ha anat a Lleida i ha passejat per la ciutat no s’ha trobat dones amb aquesta vestimenta que cobreix la totalitat del cos i la cara. Tot i aquesta valoració de pros i contres sobre la mesura impulsada per un alcalde del seu partit, Illa ha defensat en una entrevista a Onda Cero algunes regulacions municipals com les impulsades per l’Ajuntament de Lleida, i ha negat que siguin mesures racistes. “L’ordenança d’espai públic i de convivència diu que al carrer ni vas nu ni et tapes la cara. I també fan una menció específica a salvaguardar els drets fonamentals en àmbit religiós. No hi ha acte racista aquí”, ha manifestat.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, també s’ha pronunciat sobre la prohibició del burca i ho ha fet en un sentit similar al del president de la Generalitat, però ha anat més enllà i ha deixat clar que no creu que la vestimenta sigui un problema social. Així, Prieto ha assegurat que no li agrada aquesta vestimenta perquè “atempta contra els drets de les dones”, però ha remarcat que “no és un problema” que es vegi als carrers del país. “De veritat ens hem de concentrar en el burca? Jo no ho crec”, ha manifestat Prieto en declaracions a Catalunya Ràdio després de la mesura impulsada per la Paeria de Lleida. El delegat ha assegurat que visita moltes localitats del país i que “mai” li han traslladat que el burca sigui un problema. Tot i això, el delegat de l’executiu espanyol ha dit que les explicacions sobre el perquè de la mesura impulsada pels socialistes a Lleida les hauria de donar l’alcalde, Fèlix Larrosa.
La mesura provoca disparitat d’opinions entre els grups municipals
Els grups a l’oposició a la Paeria de Lleida han reaccionat de formes ben diferents a la iniciativa del govern municipal. N’hi ha que estan a favor, però volen analitzar bé el text de la proposta inclosa en l’ordenança. En canvi, hi ha grups que es mostren frontalment en contra de prohibir el burca i altres que recorden que aquesta mesura ja es va intentar durant l’etapa del socialista Àngel Ros com a alcalde i que el Suprem la va tombar. Així, grups com Junts i PP han coincidit en la necessitat de prohibir el burca, i l’exconsellera Violant Cervera, actualment líder de la formació de Carles Puigdemont a la capital del Segrià, ha subratllat que el PSOE es va oposar a la proposició de llei que va presentar el seu partit al Congrés per restringir l’ús d’aquesta vestimenta. En aquest sentit, ha remarcat que fins que no s’aprovi una llei superior, aquesta mesura “no podrà tirar endavant”.
Esquerra Republicana, per la seva banda, que ha dit que encara no ha pogut llegir el text de la proposta, han posat èmfasi en el fet que el Suprem va anul·lar la mesura en l’etapa d’Àngel Ros amb l’argument que, en tot cas, aquesta mesura s’hauria d’introduir amb una llei d’àmbit estatal. Finalment, des del Comú de Lleida, que remarca que hi ha molt pocs casos de nicab i cap de burca a Lleida, han qualificat “d’irresponsable” centrar el debat en això amb la quantitat de problemes de civisme que té la ciutat, i ha instat el consistori a treballar amb la comunitat musulmana per tractar aquesta qüestió, remarcant que les dones musulmanes hi han de tenir participació.