La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha justificado el viaje institucional que realizó a Cantabria los pasados 24 y 25 de marzo de 2026. En una respuesta por escrito a una pregunta formulada por Junts per Catalunya, a la cual El Món ha tenido acceso, la titular del departamento detalla que el viaje sirvió para analizar retos de innovación, la coordinación universitaria y la preparación del eclipse solar de agosto de 2026, aunque reconoce que la visita fue «exploratoria» y no desembocó en la formalización de ningún acuerdo específico.

En la respuesta, la consellera Montserrat adjunta un documento anexo donde se detalla información sobre el viaje, incluyendo la composición de la delegación, la agenda desarrollada y el coste asociado. El despliegue incluyó una comitiva de cinco personas: la misma consellera, el jefe de comunicación, la jefa de protocolo, el director general de Transferencia y Sociedad del Conocimiento y un escolta. Los gastos totales de la visita ascienden exactamente a 4.498,56 euros, repartidos entre 925 euros en dietas y manutención, 328,66 euros en alojamiento y 3.244,90 euros en concepto de transporte.

El fenómeno del eclipse y la red de infraestructuras

Entre los motivos del viaje, el Departamento destaca el interés científico-técnico por el eclipse solar que tuvo lugar el pasado mes de agosto de 2026: «Se abordó el eclipse solar de agosto de 2026, dado que Cantabria se encuentra dentro de la franja de totalidad de este fenómeno astronómico y el interés científico y divulgativo que presenta este evento», argumenta la consellera. Asimismo, Núria Montserrat enmarca el encuentro en el objetivo de que Cataluña se convierta en «una de las 50 regiones más innovadoras de Europa en el horizonte 2030».

📍 Viaje institucional a Cantabria



🤝 Durante la jornada de trabajo de la consellera Núria Montserrat en Santander visita:

el @IBBTEC

el @IFCA_CSIC_UC

el @IDIVALdecilla



🎯Conocer de primera mano proyectos y líneas de investigación punteras de los principales centros de investigación cántabros pic.twitter.com/i7isR7YeQB — Investigación y Universidades (@recercauniscat) March 25, 2026

Durante la primera jornada, el día 24 de marzo, la consellera se reunió con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti Barca. Durante el encuentro, las dos administraciones exploraron promover el acceso de entidades cántabras a infraestructuras catalanas de alto nivel —como el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), la plataforma Innofab, el Sincrotrón ALBA, el CNAG o el FraunhoferCAT—, así como analizar el modelo de microcredenciales y formación continua que aplica la Cámara de Comercio de Cantabria. «El conjunto de la reunión tuvo un carácter institucional, exploratorio e informativo y no dio lugar a la formalización de ningún acuerdo específico», remarca la consellera en la respuesta.

«Ninguna reunión relacionada con su ámbito privado»

Al día siguiente, 25 de marzo, la delegación catalana mantuvo una reunión de trabajo con el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades cántabro, Sergio Silva Fernández, y la rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López. En este contexto, se planteó la posibilidad de organizar en el futuro una jornada conjunta de conexión entre ambas comunidades autónomas en materia de investigación y «abordar cuestiones sobre la coordinación del sistema universitario». La gira institucional se completó con visitas al Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el Instituto de Biomedicina y Biotecnología (IBBTEC) y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL). Asimismo, la consellera desmiente la existencia de ninguna otra reunión al margen de la agenda oficial y recalca que el detalle de la misión se ha hecho público en coherencia con los compromisos de gobierno abierto y rendición de cuentas. Finalmente, la consellera asegura que «no llevó a cabo ninguna reunión relacionada con su ámbito de investigación», que es la ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.