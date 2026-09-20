La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha justificat el viatge institucional que va fer a Cantàbria els passats 24 i 25 de març de 2026. En una resposta per escrit a una pregunta formulada per Junts per Catalunya, a la qual El Món hi ha tingut accés, la titular del departament detalla que el viatge va servir per analitzar reptes d’innovació, la coordinació universitària i la preparació de l’eclipsi solar de l’agost del 2026, si bé reconeix que la visita va ser “exploratòria” i no va desembocar en la formalització de cap acord específic.
En la resposta, la consellera Montserrat adjunta un document annex on es detalla informació sobre el viatge, incloent-hi la composició de la delegació, l’agenda desenvolupada i el cost associat. El desplegament va incloure una comitiva de cinc persones: la mateixa consellera, el cap de comunicació, la cap de protocol, el director general de Transferència i Societat del Coneixement i un escorta. Les despeses totals de la visita ascendeixen exactament a 4.498,56 euros, repartits entre 925 euros en dietes i manutenció, 328,66 euros en allotjament i 3.244,90 euros en concepte de transport.
El fenomen de l’eclipsi i la xarxa d’infraestructures
Entre els motius del viatge, el Departament destaca l’interès cientificotècnic per l’eclipsi solar que va tenir lloc el passat mes d’agost de 2026: “Es va abordar l’eclipsi solar de l’agost de 2026, atès que Cantàbria es troba dins la franja de totalitat d’aquest fenomen astronòmic i l’interès científic i divulgatiu que presenta aquest esdeveniment”, argumenta la consellera. Així mateix, Núria Montserrat emmarca la trobada en la fita que Catalunya esdevingui “una de les 50 regions més innovadores d’Europa a l’horitzó 2030”.
📍 Viatge institucional a Cantàbria— Recerca i Universitats (@recercauniscat) March 25, 2026
🤝 Durant la jornada de treball de la consellera Núria Montserrat a Santander visita:
l’@IBBTEC
l’@IFCA_CSIC_UC
l’@IDIVALdecilla
🎯Conèixer de primera mà projectes i línies de recerca capdavanteres dels principals centres de recerca càntabres pic.twitter.com/i7isR7YeQB
Durant la primera jornada, el dia 24 de març, la consellera es va reunir amb el conseller d’Indústria, Ocupació, Innovació i Comerç de Cantàbria, Eduardo Arasti Barca. Durant la trobada, les dues administracions van explorar promoure l’accés d’entitats cantàbriques a infraestructures catalanes d’alt nivell —com el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), la plataforma Innofab, el Sincrotró ALBA, el CNAG o el FraunhoferCAT—, així com analitzar el model de microcredencials i formació contínua que aplica la Cambra de Comerç de Cantàbria. “El conjunt de la reunió va tenir un caràcter institucional, exploratori i informatiu i no va donar lloc a la formalització de cap acord específic”, remarca la consellera en la resposta.
“Cap reunió relacionada amb el seu àmbit privat”
L’endemà, 25 de març, la delegació catalana va mantenir una reunió de treball amb el conseller d’Educació, Formació Professional i Universitats càntabre, Sergio Silva Fernández, i la rectora de la Universitat de Cantàbria, Concepción López. En aquest context, es va plantejar la possibilitat d’organitzar en el futur una jornada conjunta de connexió entre ambdues comunitats autònomes en matèria de recerca i “abordar qüestions sobre la coordinació del sistema universitari”. La gira institucional es va completar amb visites a l’Institut de Física de Cantàbria (IFCA), l’Institut de Biomedicina i Biotecnologia (IBBTEC) i l’Institut d’Investigació Marquès de Valdecilla (IDIVAL). Així mateix, la consellera desmenteix l’existència de cap altra reunió al marge de l’agenda oficial i recalca que el detall de la missió s’ha fet públic en coherència amb els compromisos de govern obert i rendició de comptes. Finalment, la consellera assegura que “no va dur a terme cap reunió relacionada amb el seu àmbit de recerca”, que és l’enginyeria de teixits i medicina regenerativa.