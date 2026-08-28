Jesús Calleja ha viajado por todo el mundo en busca de aventuras, un modo de vida no apto para todos… pero que a él le ha funcionado porque lo ha explotado en un programa de televisión que no hace más que sumar temporadas. En medio de su periplo, conoció a un niño pequeño que le robaría el corazón. Sabemos que se llama Ganesh Manlama y que es su hijo adoptivo, pero ¿qué historia tiene detrás? El presentador lo ha sacado a la luz y ha conmovido el corazón de todos, ya que el pasado de este chico es realmente dramático.

La estrella de Cuatro se encontraba en Nepal en uno de los muchísimos viajes que ha hecho hasta allí. No tenía ni siquiera 30 años, pero quedó cautivado por un pequeño de 7 años que hacía de guía turístico “informal” para los montañeros para intentar ganar un poco de dinero porque estaba “muerto de hambre”. Jesús Calleja habría notado una conexión muy fuerte con él desde el principio, según ha explicado en una entrevista en Telecinco: “El niño era salado como él solo. Se lo inventaba todo y era un mentiroso, pero se buscaba la vida”.

Habrían de pasar unos cuantos años para que lo volviera a ver, cuando se lo encontró en un hospicio horroroso y en condiciones paupérrimas: “Vivía rodeado de ratas como en una perrera”. Ganesh tenía heridas en las orejas y en el tendón de Aquiles que le habían provocado las mordeduras de las ratas y, en estas condiciones, terminó enfermando de tuberculosis. Jesús Calleja hizo lo imposible por intentar ayudarlo, hasta el punto que no lo dudó y se lo llevó a España con él: “Tenía una tuberculosis tan grave que ya empezaba a tener secuelas en el cerebro, no tenía un tratamiento médico adecuado”, ha lamentado.

Jesús Calleja viaja saca a la luz la historia de su hijo adoptado | Cuatro

Jesús Calleja y la nueva vida que dio a un niño de Nepal

Jesús Calleja habría gestionado su traslado inmediato a León, donde estuvo a su lado mientras el chico recibía un tratamiento médico que se prolongó un año hasta que los médicos consiguieron eliminar la bacteria por completo. Cuando Ganesh estuvo recuperado, no quiso volver a Nepal y el presentador se quedó a su cargo. Eso sí, él aún era joven y no sabía muy bien qué hacía. Si logró hacerlo bien fue gracias a la ayuda de sus padres, dice ahora: “Ganesh terminó criándose en León, donde lo escolarizamos en una escuela de aquí”. Después, cuando creció, terminaría obteniendo el título de Formación Profesional en Electrónica.

El chico continuó en contacto con familia y amigos de Nepal, hasta el punto que supo que su mejor amigo también estaba enfermo de tuberculosis y Jesús Calleja se ofreció a ayudarlo también. La relación que tiene con el chico es de padre e hijo, pero nunca ha llegado a formalizar los papeles de su adopción. Eso sí, salvó a su amigo y a la hermana en unas historias similares que hacen que los considere sus hijos: “Los tres están casados y soy abuelo por partida triple”. Al cabo de un tiempo, pudo ayudarlo a conseguir que sus padres y hermanos se trasladaran a España.

Ganesh forma parte de su familia y también trabaja con él, ya que es su representante y lo ha contratado en el equipo técnico de su productora. Una historia curiosa que demuestra que, a veces, las casualidades pueden ayudar a cambiar la vida.