Jesús Calleja ha viatjat per tot el món en cerca d’aventures, un mode de vida no apte per a tothom… però que a ell li ha funcionat perquè ho ha explotat en un programa de televisió que no fa més que sumar temporades. Enmig del seu periple, va conèixer un nen petit que li robaria el cor. Sabem que s’anomena Ganesh Manlama i que és el seu fill adoptiu, però quina història té al darrere? El presentador ho ha tret a la llum i ha colpit el cor de tothom, ja que el passat d’aquest noi és realment dramàtic.
L’estrella de Cuatro es trobava al Nepal en un dels moltíssims viatges que ha fet fins allà. No tenia ni tan sols 30 anys, però va quedar-se captivat per un petit de 7 anys que feia de guia turístic “informal” per als muntanyers per intentar guanyar una miqueta de diners perquè estava “mort de gana”. Jesús Calleja hauria notat una connexió molt forta amb ell des del principi, pel que ha explicat en una entrevista a Telecinco: “El nen era salat com ell sol. S’ho inventava tot i era un mentider, però es buscava la vida”.
Haurien de passar uns quants anys perquè el tornés a veure, quan se’l va trobar en un hospici horrorós i en condicions paupèrrimes: “Vivia envoltat de rates com en una gossera”. Ganesh tenia ferides a les orelles i al taló d’Aquil·les que li havien provocat les mossegades de les rates i, en aquestes condicions, va acabar emmalaltint de tuberculosi. Jesús Calleja va fer l’impossible per intentar ajudar-lo, fins al punt que no ho va dubtar i se’l va endur a Espanya amb ell: “Tenia una tuberculosi tan greu que ja començava a tenir seqüeles al cervell, no tenia un tractament mèdic adequat”, ha lamentat.
Jesús Calleja i la nova vida que va donar a un nen del Nepal
Jesús Calleja hauria gestionat el seu trasllat immediat a Lleó, on va estar al seu costat mentre el noi rebia un tractament mèdic que va allargar-se un any fins que els metges va aconseguir eliminar el bacteri per complet. Quan Ganesh va estar recuperat, no va voler tornar al Nepal i el presentador va quedar-se a càrrec seu. Això sí, ell encara era jove i no sabia ben bé què feia. Si va aconseguir fer-ho bé va ser gràcies a l’ajuda dels seus pares, diu ara: “Ganesh va acabar criant-se a Lleó, on el vam escolaritzar en una escola d’aquí”. Després, quan va créixer, acabaria obtenint la titulació de Formació Professional en Electrònica.
El noi va continuar en contacte amb família i amics del Nepal, fins al punt que va saber que el seu millor amic també estava malalt de tuberculosi i Jesús Calleja va oferir-se a ajudar-lo també. La relació que té amb el noi és de pare i fill, però mai no ha arribat a formalitzar els papers de la seva adopció. Això sí, va salvar el seu amic i la germana en unes històries similars que fan que els consideri els seus fills: “Els tres estan casats i soc avi per partida triple”. Al cap d’un temps, va poder ajudar-lo a aconseguir que els seus pares i germans es traslladessin a Espanya.
Ganesh forma part de la seva família i també treballa amb ell, ja que és el seu representant i l’ha contractat a l’equip tècnic de la seva productora. Una història curiosa que demostra que, a vegades, les casualitats poden ajudar a canviar la vida.