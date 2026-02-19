Jesús Calleja ha tornat a espantar els teleespectadors del seu programa. És habitual veure’l patir accidents en alguna de les seves aventures pel món a Universo Calleja, però mai no havíem vist que hagués de cedir el seu lloc al capdavant del programa a un dels convidats. El lleonès va haver d’abandonar les gravacions del programa arran d’una aparatosa caiguda mentre anava en bicicleta durant el viatge al Canadà que havia fet amb Santi Millán, Ruth Lorenzo, Willy Bárcenas i Maxi Iglesias.
L’accident, que es va produir en el programa anterior, li va provocar diversos dits trencats. Tal com ell mateix va explicar, era la primera vegada que un contratemps físic l’obligava a deixar un projecte a mitges: “No podré estar al següent episodi… Tinc dues ruptures, una possible tercera i una d’elles l’he d’operar tant sí com no. No puc quedar-me”. Visiblement emocionat, va lamentar que hagués de deixar un programa a mitges per primera vegada en 20 anys: “No puc parlar“.
Santi Millán relleva Jesús Calleja al capdavant d’Universo Calleja
Jesús Calleja, totalment desesperat, va proposar a Santi Millán que assumís la conducció del programa durant la seva absència: “Tu ets company de cadena, ets amic meu i has estat amb mi a molts llocs. Estàs molt capacitat per portar tu el pes“, li ha dit.
Han estat parlant per videotrucada mentrestant, però ha estat estrany veure aquest canvi en el programa mentre Jesús Calleja rebia el diagnòstic a un hospital de Barcelona abans de ser operat. Els teleespectadors han pogut veure’l en la revisió amb el doctor, qui l’ha intervingut amb èxit. Ja més tranquil, el presentador ha rebut les càmeres des de l’habitació de l’hospital per dir-los que ja està “llest” per poder tornar a la feina d’aquí a uns dies.
L’operació havia estat una mica més complicada del que s’esperaven, tal com ha dit el doctor, ja que li han hagut de posar una placa amb diversos cargols: “Hem vist que hi havia més cops, però vaja ha anat tot bé malgrat l’hematoma important que tenies”. La ferida estava bruta i el metge es quedava més tranquil si Calleja dormia a l’hospital, però no hi ha hagut manera que el convencés.
El presentador, recuperat després de l’operació
En plenes gravacions, Jesús va trucar a Millán per interessar-se per l’evolució del viatge i va confirmar-li que l’operació havia anat bé i que ja tenia “tots els ossos al seu lloc”. Ara ha de començar rehabilitació, el que li permetrà poder tornar als següents viatges que té pendents amb aquest programa d’aventures que tant agrada als fans.