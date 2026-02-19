Jesús Calleja ha vuelto a asustar a los televidentes de su programa. Es habitual verlo sufrir accidentes en alguna de sus aventuras por el mundo en Universo Calleja, pero nunca habíamos visto que tuviera que ceder su lugar al frente del programa a uno de los invitados. El leonés tuvo que abandonar las grabaciones del programa a causa de una aparatosa caída mientras iba en bicicleta durante el viaje a Canadá que había hecho con Santi Millán, Ruth Lorenzo, Willy Bárcenas y Maxi Iglesias.

El accidente, que se produjo en el programa anterior, le provocó varios dedos rotos. Tal como él mismo explicó, era la primera vez que un contratiempo físico lo obligaba a dejar un proyecto a medias: «No podré estar en el siguiente episodio… Tengo dos fracturas, una posible tercera y una de ellas la tengo que operar sí o sí. No puedo quedarme». Visiblemente emocionado, lamentó que tuviera que dejar un programa a medias por primera vez en 20 años: «No puedo hablar«.

Jesús Calleja ha sufrido por culpa de este accidente | Telecinco

Santi Millán releva a Jesús Calleja al frente de Universo Calleja

Jesús Calleja, totalmente desesperado, propuso a Santi Millán que asumiera la conducción del programa durante su ausencia: «Tú eres compañero de cadena, eres mi amigo y has estado conmigo en muchos lugares. Estás muy capacitado para llevar tú el peso«, le dijo.

Han estado hablando por videollamada mientras tanto, pero ha sido extraño ver este cambio en el programa mientras Jesús Calleja recibía el diagnóstico en un hospital de Barcelona antes de ser operado. Los televidentes han podido verlo en la revisión con el doctor, quien lo ha intervenido con éxito. Ya más tranquilo, el presentador ha recibido las cámaras desde la habitación del hospital para decirles que ya está «listo» para poder volver al trabajo en unos días.

La operación había sido un poco más complicada de lo que esperaban, tal como dijo el doctor, ya que le han tenido que poner una placa con varios tornillos: «Hemos visto que había más golpes, pero en fin, todo ha ido bien a pesar del hematoma importante que tenías». La herida estaba sucia y el médico se quedaba más tranquilo si Calleja dormía en el hospital, pero no hubo manera de convencerlo.

¿Qué diagnóstico le han dado a Jesús Calleja? | Cuatro

El médico ha atendido al presentador delante de las cámaras | Cuatro

El presentador, recuperado después de la operación

En plenas grabaciones, Jesús llamó a Millán para interesarse por la evolución del viaje y le confirmó que la operación había ido bien y que ya tenía «todos los huesos en su lugar». Ahora debe comenzar rehabilitación, lo que le permitirá poder volver a los siguientes viajes que tiene pendientes con este programa de aventuras que tanto gusta a los fans.