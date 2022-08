Jesús Calleja emociona amb la història del fill que va adoptar al Nepal

Jesús Calleja mai no ha volgut parlar gaire sobre la seva vida privada, de la que només sabem que va hipotecar-se “fins a les celles” i que això va complicar molt la seva situació financera. És pare d’un fill adoptat del Nepal, en Ganesh, de qui ha explicat la història en un atac de sinceritat poc habitual en el presentador.

L’aventurer va viatjar al Nepal amb només 18 anys, una experiència que va canviar-li la vida i que va ajudar-lo a què s’adonés que havia de dedicar la seva vida als viatges. Allà va treballar com a guia durant 16 anys en els que també va intentar obrir-hi diversos negocis, el que va fer que s’enamorés del país i la cultura. Durant aquella època va conèixer en Ganesh, un nen de només set anys que parlava una mica d’espanyol i que vivia en unes condicions horribles.

“Ganesh era molt salat, tenia molta gràcia. S’ho inventava tot i era una mica mentider, però es buscava la vida com podia”, va explicar en una entrevista recent. Se’l va anar trobant cada vegada que tornava al Nepal, fins que un dia el noi li va dir que li havien diagnosticat tuberculosi i que semblava que no es curaria. Va ser llavors quan Jesús Calleja va decidir emportar-se’l a Espanya amb ell per evitar que morís.

Hoy una maravillosa invitada rodando Volando Voy en el helicoptero me hizo emocionarme, y al visionarlo con mi equipo me volví a emocionar… soy de lagrima fácil cuando recuerdo la historia de @gmlama pic.twitter.com/H5bus0V17k — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 20, 2020

Jesús Calleja explica com va començar a cuidar el fill adoptiu

No va ser fàcil per culpa de la burocràcia, però finalment va aconseguir el visat i el nen va estar un any sencer a Espanya d’hospital en hospital. Quan el van curar, el noi no volia tornar al Nepal i sempre deia que Jesús era el seu pare, així que ell va decidir fer-se’n càrrec: “Vaig cuidar d’un fill amb només 29 anys quan encara vivia a casa dels meus pares i sense tenir molta idea de com es feia”.

Jesús Calleja, amb el fill adoptat del Nepal | Telecinco

El noi va començar a estudiar un curs d’electrònica que va acabar amb matrícula d’honor. Quin regal li va demanar a Jesús Calleja a canvi? Que portés a Espanya a Sunesh, un amic del Nepal que també tenia tuberculosi. Així ho va fer, tot adoptant al nen posteriorment. I per acabar, Jesús va trobar la germana del Ganesh i també la va acollir a Espanya. Actualment tots tres estan casats i són pares, el que converteix Jesús Calleja en avi a tres bandes. A més a més, el Ganesh treballa com a representant del presentador.