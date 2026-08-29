Andrés Iniesta no lo dijo públicamente, pero sufrió una depresión muy importante en su mejor momento en el Barça. Parece imposible que compaginara una situación personal tan complicada con el punto más álgido de su carrera, pero así lo ha confesado en un libro de memorias que ha servido para conocer qué se escondía detrás de los éxitos profesionales de uno de los culés más queridos de los últimos años.

Desde la revista Semana, han tenido acceso a un libro autobiográfico que nos sitúa en 2009. Andrés Iniesta acababa de ganar el triplete con el Barça, un suceso que lo convertiría en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. En casa, sin embargo, no disfrutaba de aquel triunfo como debería porque se veía totalmente incapaz de hacerlo: “De repente, comencé a sentirme mal. No sabes el motivo, pero te encuentras mal. Un día y otro también… No mejoras. Te hacen un montón de pruebas médicas y nada indica que exista ningún problema. Ahora bien, no estás bien”.

Esta debe ser una sensación muy angustiante, claro, una situación que le resultaba “absolutamente desconocida” y que se intensificaba aún más por culpa de la ansiedad que le generaba el desconocimiento. En el mejor momento de su carrera, el de Albacete notaba que algo malo le pasaba y no sabía qué era. Y, por eso, ahora puede reconocer que le costaba tanto representar una figura tan admirada como era sobre el campo: «Llegó un momento en que me sentí vacío, no tenía nada dentro”.

Anna Ortiz, la esposa de Andrés Iniesta, habría sido clave en su recuperación | Instagram

No estaba bien y encontró que la única solución que hallaba era discernir entre el Andrés persona y el Iniesta futbolista: «El futbolista de éxito que todos admiraban por un lado, y una realidad totalmente diferente en casa. Siempre que salía de casa, sentía que estaba mintiendo a los demás porque no sabían nada de lo que me pasaba y ni lo debían saber”. De hecho, ha sorprendido mucho que Andrés Iniesta confiese ahora que tuvo que abandonar algún entrenamiento totalmente superado: “Me iba a la ducha y lloraba… lloraba sin que nadie me viera”.

La esposa de Andrés Iniesta, Anna Ortiz, clave en su recuperación

Su recuperación no fue fácil, pero logró salir del pozo de la depresión gracias al apoyo de su esposa. Andrés y Anna Ortiz se conocieron de casualidad en el local de Mataró donde ella trabajaba de camarera, un amor repentino del que da gracias un día tras otro: “Fue un amor repentino, me enamoré de ella completamente. Anna me resucitó en el momento en que la conocí, ya que yo estaba viviendo un período muy poco agradable y ella me hizo recuperar la ilusión”.

En estas memorias, Andrés Iniesta da detalles de la grave depresión que sufrió en un intento de dar visibilidad a la importancia de la salud mental también en los futbolistas de élite. También en un momento de éxito absoluto puedes sentirte mal, un tabú que espera poder romper con un testimonio que ha impactado a los fans.