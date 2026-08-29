Andrés Iniesta no ho va dir públicament, però va patir una depressió molt important en el seu millor moment al Barça. Sembla impossible que compaginés una situació personal tan complicada amb el punt més àlgid de la seva carrera, però així ho ha confessat en un llibre de memòries que ha servit per conèixer què s’amagava darrere dels èxits professionals d’un dels culers més estimats dels últims anys.
Des de la revista Semana, han tingut accés a un llibre autobiogràfic que ens situa el 2009. Andrés Iniesta acabava de guanyar el triplet amb el Barça, un succés que el convertiria en una de les grans estrelles del futbol mundial. A casa, però, no gaudia d’aquell triomf com hauria de fer perquè es veia totalment incapaç de fer-ho: “De sobte, vaig començar a trobar-me malament. No saps el motiu, però et trobes malament. Un dia i un altre també… No millores. Et fan un munt de proves mèdiques i res indica que existeixi cap problema. Ara bé, tu no estàs bé”.
Aquesta deu ser una sensació molt angoixant, és clar, una situació que li resultava “absolutament desconeguda” i que s’intensificava encara més per culpa de l’ansietat que li generava el desconeixement. En el millor moment de la seva carrera, el d’Albacete notava que alguna cosa dolenta li passava i no sabia què era. I, per això, ara pot reconèixer que li costava tant representar una figura tan admirada com era a sobre del camp: “Va arribar un moment en què em vaig sentir buit, no tenia res a dins”.
No estava bé i va trobar que l’única solució que hi trobava era discernir entre l’Andrés persona i l’Iniesta futbolista: “El futbolista d’èxit que tothom admirava per una banda, i una realitat totalment diferent a casa. Sempre que sortia de casa, sentia que estava mentint als altres perquè no sabien res del que em passava i ni ho havien de saber”. De fet, ha sorprès molt que Andrés Iniesta confessi ara que va haver d’abandonar algun entrenament totalment superat: “Marxava a la dutxa i plorava… plorava sense que ningú no em veiés”.
La dona d’Andrés Iniesta, Anna Ortiz, clau en la seva recuperació
La seva recuperació no va ser fàcil, però va aconseguir sortir del pou de la depressió gràcies al suport de la seva dona. Andrés i Anna Ortiz es van conèixer de casualitat en el local de Mataró on ella treballava de cambrera, un amor sobtat del que dona gràcies un dia rere un altre: “Va ser un amor sobtat, em vaig enamorar d’ella completament. L’Anna em va ressuscitar en el moment en què la vaig conèixer, ja que jo estava vivint un període molt poc agradable i ella em va fer recuperar la il·lusió”.
En aquestes memòries, Andrés Iniesta dona detalls de la greu depressió que va patir en un intent de donar visibilitat a la importància de la salut mental també en els futbolistes d’elit. També en un moment d’èxit absolut pots sentir-te malament, un tabú que espera poder trencar amb un testimoni que ha colpit els fans.