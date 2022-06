Pla de 420 mesures per reactivar l’economia metropolitana i impulsar la R+D+I industrial

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat els resultats de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització. Durant els últims dos anys, l’AMB ha impulsat aquesta taula metropolitana en concertació amb les patronals PIMEC i Foment del Treball i els sindicats UGT i CCOO.

L’informe final compta amb el consens de tots els agents socials i econòmics i proposa respostes als reptes de la transformació econòmica i industrial en el context de la pandèmia i la guerra, així com mesures per enfortir el teixit econòmic, generar oportunitats de creixement i millorar l’ocupació a la metròpolis de Barcelona i, en conseqüència, a Catalunya.

El document dibuixa, a través de 420 actuacions, com ha de ser la metròpolis del futur i quins aspectes ha de potenciar per ser encara més resilient, sostenible i equitativa. Les principals propostes d’aquesta diagnosi són les següents:

Cal un esforç decidit en innovació empresarial i també en R+D+I públic per afrontar reptes estratègics com la quarta revolució industrial, induïda per les tecnologies 4.0: internet de les coses, intel·ligència artificial, robòtica, 5G, big data, etc. Les empreses catalanes destinen molts menys recursos a R+D+I que les europees. Aquestes darreres van augmentar la despesa en recerca un 47 % entre el 2008 i el 2018, mentre que les catalanes van incrementar-la només un 8 %. Els fons Next Generation de la Unió Europea són una oportunitat extraordinària per afrontar projectes de desenvolupament digital.

Durant la presentació del pla, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, ha destacat la necessitat d’establir una estratègia pròpia i compartida per a un desenvolupament econòmic just i inclusiu. “Aquest pla conté concrecions molt clares per impulsar l’economia metropolitana, crear oportunitats i millorar l’ocupació, no són només intencions”, ha afirmat.

Aurora Huerga, secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de CCOO, ha ressaltat que el diàleg, el consens i la negociació han estat presents durant el desenvolupament de la Taula. “Hem de parlar amb el territori perquè és l’única manera de resoldre les seves necessitats. Ara necessitem posar el focus en les energies renovables, el canvi de model productiu de la indústria i la digitalització”, ha apuntat.

M. Rosa Fiol, en representació de Foment del Treball i d’AEBALL, ha valorat molt positivament tot el treball realitzat des de la taula, que “dona a la indústria el valor que li pertoca, doncs ofereix llocs de treball qualificats i de futur, i riquesa als territoris, i és la base per construir ecosistemes innovadors”. Fiol també ha incidit en la necessitat d’alinear la formació amb les necessitats de les empreses, que requereixen talent, i creu que cal seguir treballant “per una àrea metropolitana preparada per una nova mobilitat, amb PAE competitius i estratègies d’impuls al turisme i al comerç“.

Segons Omar Minguillón, secretari de la Regió Metropolitana de la UGT de Catalunya, “ és fonamental la modernització dels polígons industrials, la recerca de nous sectors i noves propostes industrials per Catalunya i buscar una economia verda i circular que suposi la reconstrucció postpandèmica d’un entorn d’industrialització minvat extremadament els últims anys“.

El president de PIMEC Barcelona, Joan Pera, ha destacat la importància de la col·laboració públic-privada a l’hora d’intercanviar opinions i d’alinear objectius, com és el cas de la taula metropolitana, que ha donat “mesures equilibrades i ponderades”. “En l’àmbit del comerç calen mesures d’eficiència energètica i fomentar la seva transformació digital, i en el sector turístic volem la internacionalització de les empreses i la promoció de bones pràctiques, entre altres mesures”, ha afegit.

La Taula per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització de l’AMB va començar a funcionar durant el mandat passat (2015-2019). El Pla d’actuació metropolità del mandat actual (2019-2023) ja preveia que es posés en funcionament aquesta Taula, però la pandèmia i la guerra encara han reforçat més la necessitat d’aquesta tasca analítica i de construcció de consens econòmic i social.

Com és l’economia metropolitana?