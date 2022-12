Neix Saga, el primer saló de videojocs en català

La Farga de l’Hospitalet allotja avui la primera de Saga, el nou saló dedicat al món dels videojocs en català. L’esdeveniment, que concentra fans, professionals i creadors de contingut, pretén promoure l’ús del català a l’ecosistema, des dels creadors de continguts passant per les retransmissions esportives o els productes en si mateixos. En un entorn en què Barcelona i Catalunya prenen especial rellevància, la Generalitat i Plataforma per la Llengua pretenen “donar visibilitat i reconeixement” a usuaris, creadors i jugadors en català.

Segons explica a l’ACN el responsable del saló, Roger Baldomà, l’esdeveniment busca impulsar un canvi de mentalitat. “Hi ha empreses que avui dia no fan els seus productes en català, però que poden decidir fer-los per ser aquí”, explica el membre de Plataforma per la Llengua. L’empresa líder en la gestió de continguts i competicions d’esports electrònics a l’Estat es troba, de fet, a Barcelona. La LVP, propietat de Mediapro, organitza les competicions més importants de videojocs com Valorant o League of Legends. Tot i això, fa tot el seu contingut en castellà.

Impulsar el català al món dels videojocs i els e-sports, segons apunta Baldomà, és essencial per “assegurar-ne la supervivència de cara al futur”. Segons l’organitzador, “si els joves no poden gaudir en català del seu temps lliure, no l’entendran com una cosa d’ús quotidià”. “Si no tenim el català en moments de diversió, no té futur”, ha etzibat. Així, Saga aspira a agafar el testimoni de l’antiga NiceOne, una reunió celebrada a Fira de Barcelona fins al 2019, afegint-hi el component de consciència lingüística.

Participants d’una de les sessions de ‘gaming’ de Saga / ACN

Debuts en català

Una de les grans apostes de Saga és la narració de partits de League of Legends –el principal videojoc competitiu del món actualment– en català. Així, els visitants del saló podran assistir a la Copa de les Estrelles, un torneig entre els vuit millors equips de LoL del país, que acabarà amb partits d’exhibició contra la jove secció d’aquest videojoc dins l’organigrama d’esports electrònics del Barça, Barça e-Sports. Un històric de la competició i creació de contingut al voltant del videojoc a l’escena espanyola, el barceloní Xixauxas, acompanyarà els comentaristes en els partits en què participi el Barça, així com durant les grans finals, en la seva primera retransmissió en català.

Creació de comunitat

A banda de les competicions oficials, el saló ofereix als visitants un espai de Lan on instal·lar ordinadors i perifèrics per jugar en canals completament moderats en català. La zona té espai per allotjar fins a 300 jugadors durant més de 36 hores consecutives, i els assistents tindran accés a canals de l’aplicació Discord exclusius per comunicar-se dins el recinte amb una oferta interna de continguts en català. “Saga és una gran oportunitat, un lloc on ens sentim interpel·lats”, ha explicat el creador de continguts català Normán López.