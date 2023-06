Una llibreria històrica abaixa la persiana després de mig segle

El pròxim 30 de juny la històrica llibreria Llorens Llibres de Vilanova i la Geltrú abaixa la persiana per sempre més. La seva propietària, Rosana Lluch, acaba de fer 65 anys i s’ha quedat sense energia. “L’estrès per satisfer la immediatesa que exigeixen els clients, que volen el llibre ja, és massa fort”, explica en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). “Calia acabar”. Les presses del món que l’envolta han acabat amb el més de mig segle de vida de la llibreria.

Fundada el 1971 per Llorenç Lluch, el pare de la Rosanna, Llorens Llibres està al carrer dels Caputxins, una de les artèries comercials del centre de Vilanova. L’actual propietària rememora com la seva mare volia que a la ciutat es conegués la llibreria com ‘Cal Llorenç’, però es va topar amb un impediment inesperat. Molta gent no sabia pronunciar la ç “perquè a finals del franquisme l’ús del català era molt minso”. I per això van canviar-la per una s. “Va decidir escriure-ho malament, però garantir que ho dirien bé”.

Cada dia dels últims 35 anys, la Rosana ha fet recomanacions personalitzades tants als clients habituals com als esporàdics. Creu que la seva feina “no la pot fer qualsevol” persona perquè exigeix tenir un bagatge i uns coneixements molts específics. La seva dedicació li ha permès convertir-se en la llibretera “de referència” de molts vilanovins, que aquests dies passen a saludar-la, confortar-la i donar-li suport per una de les decisions més complicades que ha pres mai.

La responsable de Llorens Llibres, Rosana Lluch, explica els motius del tancament / ACN

La pressió i l’estrès, detonant de la decisió d’abaixar la persiana

Abaixar la persiana era pràcticament una necessitat. “Són moltes hores diàries durant sis dies a la setmana, i ara sembla que la salut se’n ressent”, reconeix. “Necessito aturar-me i fer altres coses que no puc fer mai”. L’estrès de competir amb les grans cadenes i, sobretot, amb el comerç electrònic, l’han dut al límit. “Hi ha molta pressió per fer-ho bé i dur el llibre ràpid al client, mentre altres empreses ens ataquen fent canviar els hàbits de consum”.

El tràfec del dia a dia i les expectatives de la clientela l’han deixat esgotada. “El client s’ha tornat molt exigent per tenir les coses al més aviat possible, i això desencadena un ritme de treball massa fort”. Cada dia que passa està una mica més a prop de tancar un capítol fonamental de la seva història i de la seva família. Li costa dormir i sent un “cúmul d’emocions barrejades”, però està convençuda d’haver pres la decisió correcta.

El dia 30 al vespre, la Rosana es trobarà per última vegada amb els clients més fidels per fer un petit homenatge a la llibreria. I no descarta que a última hora aparegui algú interessat a mantenir el negoci i li faci una bona oferta, ja que les propostes que ha rebut fins ara no asseguraven la “continuïtat del negoci a llarg termini”. Si res no ho evita, d’aquí a dues setmanes Llorens Llibres posarà fins a 52 anys d’història.