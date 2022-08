‘Bola de drac’, el Kame Hame Ha del català

Bola de drac és segurament la sèrie de dibuixos de TV3 que més ha contribuït a la normalització lingüística. Es va començar a emetre el febrer de 1990 i molts dels nens i joves castellanoparlants que s’hi van enganxar, com els Estopa, mai han acceptat que en Son Goku, en Satanàs Cor Petit o el Fullet Tortuga se’ls adrecessin en cap altre idioma. Va ser una autèntic fenomen arreu dels territoris de parla catalana.

“Jo tinc amics a Alacant que van aprendre català amb Bola de drac, primer a TV3 i després a Canal 9”, explica Oriol Estrada, coordinador de Manga Barcelona. I no només això. “Fora de l’àmbit lingüístic català també hi havia gent que els agradava tant Bola de drac que venien aquí de vacances, ho enregistraven en català i s’ho enduien a Madrid; tenien tantes ganes de veure la sèrie que els era igual com”, recorda Estrada. “Avui és impensable, però llavors això passava”.

El descobriment real del manga

Bola de drac és la història d’un nen, en Son Goku, que surt a buscar unes boles, les set boles de drac, que quan s’ajunten et concedeixen el desig que vulguis. “En principi és una història d’aventures amb molta presència de les arts marcials i aquesta primera part del Goku petit és la que els més vells recordem amb més estima”, explica Oriol Estrada. Després acabarà virant cap a una història de combats interplanetaris amb éssers molt poderosos.

La musculatura d’en Son Goku creix amb l’edat del personatge però el seu pentinat característic es manté. Ninots de la botiga de còmics Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

A casa nostra, aquesta història d’Akira Toriyama va suposar el descobriment real del món del manga i l’anime i va crear una nova indústria de publicació del gènere. Per a Oriol Estrada va ser un fenomen que va anar molt més enllà del que ja havia suposat Mazinger Z: “El robot de Go Nagai perdura amb molta nostàlgia però Bola de Drac avui encara té autèntics fans entre el públic molt molt jove, de 7 o 8 anys”. Potser hi hagi noies i nois que tinguin altres sèries japoneses de culte, per als qui Bola de drac no sigui un referent, però ningú posa en qüestió que és un clàssic indiscutible. “Més enllà de ser japonès, en Goku ja és patrimoni de la cultura catalana” conclou Estrada.

Violència i sexe

L’entusiasme juvenil que despertava Bola de drac era directament proporcional a les crítiques de molts adults, bàsicament per la violència. Oriol Estrada destaca el contrasentit d’aquells que criticaven Bola de Drac però no tenien cap mena de problema amb la ultraviolència d’altres dibuixos, com Tom i Gerry. “Estàvem molt acostumats a la violència que tenia un punt còmic, era divertit trossejar un gat”. A Bola de drac la violència es mostrava amb totes les seves conseqüències: “Si li clavaves un cop de puny a algú li queia sang del nas, li feies mal”. Per al coordinador de Manga Barcelona a Bola de drac la violència és només un mitjà per arribar a altres coses, s’hi parla d’amistat, de companyerisme i d’autosuperació, d’esforçar-se al màxim per aconseguir una cosa. Estrada sosté que la sèrie “tenia molts valors relacionats amb l’esport i aquest és el missatge que ha acabat quedant, i no pas la violència per la violència”.

Les aventures d’en Son Goku evolucionen cap a lluites interplanetàries amb personatges molt poderosos. Ninots de la botiga de còmics Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

L’altra qüestió que va fer arrufar el nas a mares i pares eren comportaments sexuals de personatges com el Follet Tortuga. Les bromes sexuals són una cosa bastant habitual al manga i l’anime, però moltes no han superat el pas del temps. “Alguns dels gags pujats de to que vèiem a Bola de drac o a d’altres animes avui trontollen per masclistes”, admet Estrada. Tot i això, sovint els protagonitzava un personatge pervertit eminentment masculí, un estereotip que en el fons llançava un missatge de denúncia. “No es tractava de glorificar aquest comportament perquè normalment a aquests personatges les coses no els sortien bé, era sobretot riure-se’n”, explica Oriol Estrada.

Guanya dues entrades per al Saló del Manga

Oriol Estrada recorda que TV3 va comprar originàriament 26 capítols de Bola de drac pensant que era una sèrie sencera, tot i que la primera entrega eren 153 episodis. El dia que s’havia d’emetre el capítol 27 tothom es va quedar amb un pam de nas i les telefonistes de la televisió no donaven a l’abast amb les protestes. Però… saps quins éssers blaus van deixar en Goku fora de joc fins que van arribar els nous capítols de França? La resposta la tens a l’Espai Z, el podcast de manga en català que La Xarxa està emetent aquest estiu a través de 60 ràdios locals i a les principals plataformes de podcast.

Pots subscriure’t a l’Espai Z a Ivoox i rebràs el proper episodi abans que ningú. A més, pots entrar en el sorteig de dues entrades per al proper Saló del Manga amb la sèrie de la setmana vinent, el Doctor Slump. Envia un àudio de Whatsapp al número 628 841 055 explicant records o anècdotes de la sèrie, cantant-ne la cançó o imitant l’Arale o qualsevol altre personatge. Tens de temps fins dilluns 8 d’agost a les 12 de la nit. Dimarts 9 d’agost, a les 10 del matí, es donarà a conèixer el guanyador en directe al programa ObertxVacances.