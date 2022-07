Shin Chan, el nen que ens va ensenyar la trompa

Shin Chan és una sèrie d’humor costumista, el dia a dia d’una família japonesa vista des dels ulls d’un nen que no té filtres. Quan el Marc Bernabé i la Verònica Calafell van rebre l’encàrrec de traduir-la al català tenien 20 anys, acabaven de tornar del Japó i ella encara no havia ni acabat la carrera. Era a l’estiu i aquell nen irreverent els va deixar sense vacances. Llavors no s’imaginaven l’exitàs que tindria la sèrie. De fet, la Verònica Calafell, ara responsable de projectes de l’Espai Daruma, admet que en un principi no ho van veure gens clar.

“Coneixíem el manga de Shin Chan del Japó. Allà es publicava en una revista per a homes adults i quan ens van trucar de TV3 per traduir la sèrie per a un públic infantil vam tenir dubtes de si sabien què tenien entre mans”, recorda la Verònica. Aquell anime va resultar ser més per a tots els públics, però continuava essent la història d’un nen descarat que se’n riu dels adults amb un to una mica pujat. I amb polèmica.

Una polèmica diferent a Catalunya i al Japó

Amb només sis anys, en Shinnosuke Nohara va esparverar els catalans com ho havia fet abans amb els japonesos, tot I que per motius molt diferents. La Verònica Calafell assegura que és antropològicament interessant contraposar-los: “Allà els va escandalitzar la manca de respecte que el nen mostrava per la família quan, per exemple, li deia Missae a la seva mare enlloc de mare; aquí, en canvi, les crítiques van sorgir de les associacions de pares, que consideraven que els dibuixos normalitzaven la violència domèstica i l’alcoholisme”. La traductora recorda la polseguera que van aixecar escenes com la de la mare prement amb els punys les temples d’en Shin Chan o el pare tornant begut a casa de la feina cada dia.

Ninot de ‘Shin Chan’ a la botiga de còmics Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

Tot i les veus contràries a la sèrie, el fenomen Shin Chan es va propagar molt ràpid i va ser molt fort. I la feina dels dos joves traductors va ser clau. La Verònica explica que van haver d’esforçar-se a adaptar els referents culturals i sobretot els gags, que havien de funcionar en català: “Moltes de les bromes de l’original es basen en equivocs de lletres, de síl·labes o de paraules i per tant calia crear-les de cap i de nou”. Va ser el cas del “culet-culet” o “trooompa!“, dues expressions que van fer fortuna i que, com admet la Verònica Calafell, “han marcat la idiosincràsia de Shin Chan i fan que la gent el recordi, riguin i se l’estimin”.

El podcast sobre el manga en català

Però, llavors que deia en Shinnosuke en japonès quan s’abaixava els pantalons? Si vols resoldre aquest enigma pots fer-ho escoltant Espai Z, un podcast sobre manga en català que La Xarxa està emetent aquest estiu a través de 60 ràdios locals i a les principals plataformes de podcast.

