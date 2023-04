Triquell dona el tret de sortida a la primera gira omplint Girona

Ja fa un any que vam descobrir el fenomen Eufòria i els concursants més destacats de la primera edició comencen a presentar els seus treballs d’estudi. El primer a fer-ho en concert ha estat en Triquell, que aquest dissabte a la nit va presentar Entre Fluids al Teatre Municipal de Girona ple de gom a gom per donar el tret de sortida a una gira que recorrerà tot el país i que tindrà parada als principals festivals catalans com l’Ítaca, el Canet Rock o el Cruïlla. Durant els pròxims mesos Triquell no pararà de recórrer Catalunya fins que no arribi a l’Acampada Jove, a mitjans del pròxim mes de juliol, quan hi posarà punt final a la gira.

El nou àlbum de l’artista de Sant Quirze del Vallès, que ja es va publica el passat 24 de març, inclou els quatre senzills que l’exconcursant Eufòria ha anat publicant des que va abandonar el programa com són tracta de Jugular, Road Trip, Clímax i CBD i espardenyes a més de 9 cançons inèdites més per acabar conformant els 13 temes que componen el seu primer disc d’estudi.

Primer concert de la gira

El primer concert de la teva primera gira musical serà un espai recordat -per bé o per mal- i Triquell va triar el Teatre Municipal de Girona, que va respondre omplint-lo de gom a gom. L’exconcursant d’Eufòria va començar l’actuació puntualment a les nou de la nit -fet estrany en molt artistes- amb dos dels seus primers senzills: Entre Fluids i CBD i espardenyes. Ho ha fet davant d’una platea a vessar, que havia exhaurit les gairebé 600 entrades disponibles des de feia més d’un mes, amb una gran crida entre el públic familiar.

En Triquell presenta el seu primer àlbum al festival Strenes de Girona / ACN

La posada en escena, com el mateix artista, va ser molt enèrgica durant tot el concert i envoltada d’un ambient fosc i de contrallums, un ambient semblant al que ja ens va mostrar l’artista amb la caràtula del seu disc. De fet, aquest univers de penombra i llums va provocar que en molts moments el públic només fos capaç de veure les siluetes dels integrants de la banda: el mateix Triquell, dos guitarristes i un pianista. Durant el concert l’artista vallesà va oferir un recorregut pels temes del seu nou CD i ho va combinar amb senzills d’altres artistes com Pump it de The Black Eyed Peas o Enemy d’Imagine Dragons, cançons que va interpretar durant la primera temporada d’Eufòria.

Personalitat en el seu primer CD

Pel que fa al seu primer CD, en Triquell va buscar un estil particular i propi que comenci a marcar la seva personalitat coma a rtista i el faci fàcil de reconèixer pel públic català entorn de la música pop. Per potenciar aquesta idea, a més, l’artista vallesà ja ha publicat els videoclips dels quatre senzills que va publicar primer i un cinquè de quaranta minuts on es pot escoltar tot l’àlbum sencer.

Sota la producció d’Arnau Vallvé -bateria dels Manel-, a Entre Fluids hi participen els integrants d’Alter Soma, la banda que Triquell tenia abans d’entrar a Eufòria i també hi col·laboren altres artistes com Ven’nus, a la cançó L’espai que et crema i Vernat a Aliviat.

Per on passarà la primera gira d’en Triquell?

Com ja hem comentat aquest dissabte va començar la primera gira de Triquell que continuarà el pròxim 22 d’abril al Teatre La Llotja de Lleida i el 23 d’abril al Sant Jordi Musical de Barcelona. En total, oferirà fins a catorze concerts programats amb la presència del vallesà a cites tan destacades com l’Ítaca (24 de juny), el Canet Rock (1 de juliol) o el Cruïlla (5 de juliol). L’últim concert de la seva gira serà a l’Acampada Jove, que enguany se celebra del 13 al 15 de juliol.