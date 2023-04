El boom de lectors de la pandèmia aguanta i marcarà un Sant Jordi “brutal”

El confinament va portar amb ell un repunt en la lectura. Les vendes de llibres van augmentar i la gent va recuperar el costum de submergir-se entre les pàgines d’una novel·la en comptes de navegar d’una xarxa social a l’altra. Però, ha estat només un miratge durant la pandèmia? Els llibreters celebren que no hagi estat així i que s’hagi recuperat la cultura de llegir, si més no, una mica més que abans del confinament. Entre els llibreters que continuen veient les seves llibreries plenes tres anys després hi ha Carlota Freixenet. La Carbonera continua tenint un flux de clients més alt del que hi havia abans de la pandèmia, tot i que Freixenet admet que “ja no hi ha tanta gent com en el moment posterior al confinament”.

Per la seva banda, la propietària de la Llibreria Litoral, Patrícia Camiño, assegura que durant la pandèmia l’increment de les vendes per internet va ser “brutal” i que aquesta tendència “no només s’ha mantingut sinó que aquest any fins i tot ha augmentat”. Aquest auge en la lectura, assegura, els pot fer “morir d’èxit” aquest Sant Jordi.

Altres llibreries apunten que la demanda de llibres s’ha “ressituat” després de la pandèmia: “Ara trobem gent que abans no llegia i des del confinament sí i altres que han deixat de fer-ho”. Així i tot, el responsable de la llibreria Foster & Wallace de Vic assenyala que en general sí que s’ha mantingut el nivell de lectura. Per la seva banda, Marc Caparrós, de la llibreria Cinta, destaca que tot i haver pogut treballar durant el confinament les vendes van ser inferiors a les que haurien tingut en una situació de normalitat.

Una despesa menor per l’increment de preus

El que sí que ha canviat un cop superades les restriccions en l’oci de la pandèmia és la despesa dels clients, que ara gasten molt menys. “Les llibreries érem les reines del mambo, perquè no es podia anar a altres llocs”, explica Carlota Freixenet. Actualment, a més, la crisi del paper ha provocat un increment important del preu del llibre, per la qual cosa qui abans en comprava dos ara se n’emporta només un. “Es nota molt aquest augment. De fet, hem mantingut la facturació venent un 12% menys d’exemplars”, conclou la responsable de La Carbonera.

Una de les llibreries de la ‘booktown’ de Calonge / Mireia Comas

Els llibreters miren el cel esperant un Sant Jordi “boníssim”

Si en alguna cosa coincideixen tots els llibreters és en el fet que serà un Sant Jordi “boníssim” si el temps ho permet. “Serà millor que l’any passat perquè estem més preparats per a les inclemències del temps i s’estan prenent mesures”, explica la responsable de La Carbonera, que insisteix que han après la lliçó. “Tenim grans perspectives, en especial perquè poder allargar el Sant Jordi dos dies serà positiu per a tots, per a les llibreries de Barcelona i per a les de fora”, explica.

Camiño afegeix que les perspectives són “boníssimes” perquè fins i tot amb les pedregades de l’any 2022 la diada “va ser un èxit”. “En les hores que vam poder vendre no vam parar i aquest any, a més, l’Ajuntament de Barcelona torna a donar-nos tot el passeig de Gràcia”, explica. Afegeix que l’espai és “el millor de tot Catalunya”. Així doncs, preveuen que serà “el primer Sant Jordi de veritat” després de la pandèmia i celebren que poden “morir d’èxit”.

El propietari de la llibreria Cinta coincideix en aquestes bones previsions, en especial perquè la diada cau en diumenge i “l’última experiència que tenim d’un Sant Jordi de 48 hores és molt bona”. La llibreria de Vic coincideix que el fet que caigui en diumenge serà “un impuls”, tot i que la pluja els preocupa. “Esperem un Sant Jordi bo encara que el temps no acompanyi. La gent ja comença a comprar ara”, explica Marc Caparrós.

Una llibreria escèptica amb Sant Jordi

La llibreria La Fatal no està tan entusiasmada amb Sant Jordi. El seu responsable, Jordi Souto, assegura que no són “especials defensors” d’aquesta diada perquè els agrada “aplanar el consum lector”, al llarg de l’any, en comptes de fomentar-lo un dia. “Ens centrem en la fidelització per diferenciar el comprador ocasional de Sant Jordi dels clients habituals, que són els de qualitat”, explica. Sant Jordi, afegeix, és un “fenomen comercial”. Així i tot, la llibreria fa recomanacions per al 23 d’abril, però sempre són llibres que no són novetats: “Fugim de la pressa de l’última novetat”.

Ara bé, Souto admet que el dia de Sant Jordi i la setmana anterior les vendes es disparen i això ajuda a mantenir la llibreria oberta. “Es ven moltíssim més que la resta de l’any. És indiscutible que el que es ven per Sant Jordi supera la resta de dies de l’any i en un sol dia vens molt més que en mesos”, explica.

El perfil de comprador de Sant Jordi, explica, és més variat i hi ha tant homes com dones, però el lector fidel, el que els interessa de veritat, és ben diferent. “Hi ha moltíssimes més dones que homes, una proporció de 80-20, i normalment són adults”.