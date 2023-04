Deu thrillers internacionals traduïts al català per a aquest Sant Jordi

El thriller és un dels gèneres més populars i que han guanyat adeptes en els últims anys. Alguns experts atribueixen aquest èxit a la pugna per atraure lectors en l’època de Netflix, Twitch i les xarxes socials. És un dels gèneres que més aconsegueix competir amb l’oferta audiovisual i això es tradueix en xifres de vendes rècord i la proliferació d’escriptors de suspens que tenen el somni de triomfar amb aquests llibres. Es tracta d’un fenomen mundial que ha catapultat a la fama escriptors de tot el món. Aquesta llista és una selecció de thrillers d’autors internacionals traduïts al català, ideal per al Sant Jordi 2023:

‘L’enigma de l’habitació 622’, de Joël Dicker

Una capsa de sorpreses. Aquesta és la millor definició per aquest llibre de “l’autor suís que ressuscita les llibreries”, tal com es coneix Joël Dicker. La novel·la és captivadora des de la primera línia i és complicat aturar-ne la lectura un cop submergit en una història amb sorpreses contínues i descobriments impactants. És una de les millors obres de Dicker, un autor prolífic que va aconseguir una xifra rècord de vendes amb la seva novel·la més coneguda, La veritat del cas Harry Quebert, que l’ha situat com una de les veus més consolidades del thriller internacional.

‘El mentalista’, de Camilla Läckberg

Aquesta novel·la és l’obra més coneguda de l’autora sueca Camilla Läckberg, que l’ha escrit en col·laboració amb Henrik Fexeus. Es tracta d’un thriller trepidant que també podria incloure’s en el gènere policial. Els protagonistes de la novel·la investiguen un assassinat on res és el que sembla i on intervé l’il·lusionisme. Un mentalista, com ho és el mateix Fexeus, tindrà les claus per resoldre el misteri.

‘El ratpenat’, de Jo Nesbø

Nesbø és un dels autors de suspens més reconeguts en l’àmbit internacional. La seva història en la literatura és curiosa: abans de ser escriptor va ser voluntari a l’exèrcit noruec i guitarrista d’un grup de rock. La seva trajectòria des del 1996, quan va decidir dedicar-se completament a l’escriptura, l’ha portat a escriure l’exitosa sèrie del detectiu Harry Hole, que s’ha traduït íntegrament al català. De fet, al català s’han traduït El ratpenat (2015), Escarabats (2015), El pit-roig (2008), Nèmesi (2009), L’estrella del diable (2010), El redemptor (2012), El ninot de neu (2013), El lleopard (2014), L’espectre (2015), Policia (2016), La set (2017) i Ganivet (2019).

‘Els homes que no estimaven les dones’, de Stieg Larsson

El primer volum de la sèrie Millenium de l’autor suec –la mort prematura del qual, a 50 anys, va fer créixer el mite– té tots els ingredients d’un gran thriller: els conflictes d’una família, perversions sexuals i trampes financeres, violència, crims i càstigs. Enmig de tanta tragèdia i dificultats sorgeix l’amor, l’esperança que sovint apareix a les millors històries. Els personatges d’Els homes que no estimaven les dones van captivar els lectors i van posar la primera pedra de tota la saga Millenium, supervendes a escala internacional.

‘Quirke a Sant Sebastià’, de Benjamin Black

L’escriptor irlandès John Banville signa les seves novel·les negres amb el pseudònim Benjamin Black. Gràcies a això s’ha forjat una exitosa trajectòria que l’ha situat al capdamunt de les llistes dels thrillers internacionals més venuts. El màxim exponent d’aquesta doble personalitat de John Banville i el seu alter ego Benjamin Black és l’obra Quirke a Sant Sebastià, on l’autor fa un gran exercici narratiu i explica l’última aventura del famós inspector Quirke.

‘Mai’, de Ken Follet

L’autor d’Els Pilars de la Terra ha publicat aquest gener la seva última novel·la, Mai, on explora la possibilitat d’una Tercera Guerra Mundial. Aquesta novel·la negra vol ser un missatge d’alerta i alhora una lectura trepidant i intensa que no permeti als lectors desenganxar-se d’aquesta història un cop començada. Follet demostra que l’obra que el va situar com un dels autors magistrals de la literatura contemporània no va ser un cop de sort ni un miratge, sinó l’inici d’un cicle de novel·les apassionants.

‘La noia del tren’, de Paula Hawkins

La noia del tren va ser tota una revolució. Va escalar en les llistes dels llibres més venuts en un temps rècord i ha estat un best seller a escala mundial. De fet, està traduïda a 46 llengües, ha venut 20 milions d’exemplars i ha estat adaptada al cinema per DreamWorks. La novel·la va batre el rècord de ser el llibre més venut en menys temps en tota la història dels Estats Units. L’autora, fins llavors desconeguda, ha escrit també Escrit a l’aigua, Punt cec i A foc lent.

‘L’àngel negre’, de John Verdon

L’autor de l’èxit mundial Sé el que estàs pensant torna a les llibreries catalanes amb L’àngel negre, un nou cas per a l’estimat exdetectiu Dave Gurney. En aquesta nova entrega trepidant, Gurney es jugarà la vida per perseguir un assassí sense pietat. John Verdon ha venut més de 750.000 exemplars només a l’estat espanyol amb la saga del detectiu Gurney, que té els següents títols: Sé el que estàs pensant, No obris els ulls, No confiïs en el Peter Pan, Controlaré els teus somnis, Cremaràs a la tempesta i L’àngel negre.

‘El cuiner de l’Alcyon’, d’Andrea Camilleri

L’última novel·la d’Andrea Camilleri publicada a Catalunya, traduïda per Pau Vidal, té com a protagonista, és clar, el comissari Montalbano, però és diferent de la resta de la sèrie sobre aquest peculiar investigador sicilià. És l’episodi més cinematogràfic i en alguns punts sembla fins i tot una història d’espies. Montalbano haurà de relacionar-se amb l’FBI, agents secrets i espies per descobrir el misteri de la goleta fantasma que ha aparegut al port de Vigata i que ha estat escenari dels negocis més bruts. La resta de títols de Montalbano també estan traduïts al català per Vidal en la col·lecció El Balancí d’Edicions 62.

‘De tornada a casa’, de Kate Morton

L’exitosa escriptora australiana Kate Morton, que ha vist la seva obra traduïda a 34 idiomes i venuda a 42 països, sorprèn amb la seva última entrega. És la història de l’assassinat de tota una família la nit de Nadal del 1959 en un poblet d’Austràlia. La investigació policial no serveix per enxampar l’assassí i el cas s’oblida. Seixanta anys després, una periodista ha de tornar a Austràlia des de Londres perquè la seva àvia està ingressada. Quan tafaneja entre les seves coses descobreix una llibreta on s’explica aquesta investigació policial i la relació entre l’assassinat dels Turner i la sevafamília. Aquest thriller trepidant atraparà el lector fins a conèixer la veritat de tot aquest cas.