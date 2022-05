La irrupció d’un ‘twitcher’ trastoca el rànquing de periodistes més seguits

Risto Mejide, Anna Simon, Àngels Barceló, Àngel Llàcer i David Fernàndez perden seguidors a Twitter, segons el rànquing que elabora i actualitza el periodista Saül Gordillo. L’única novetat des del gener que altera les 20 primeres posicions és la irrupció del ‘twitcher’ Gerard Romero, en el 13è lloc de la llista. En el rànquing s’hi pot comprovar quants seguidors guanyen o perden els periodistes i comunicadors catalans en relació al llistat del 8 de gener de 2002. Des de l’agost del 2011, el rànquing s’actualitza a saul.cat, i aquesta és la segona entrega del 2022.

Els periodistes més seguits a Twitter, segons el rànquing són:

Andreu Buenafuente (3.628.876)

Jordi Évole (3.593.668)

Risto Mejide (2.736.824)

Berto Romero (2.557.152)

Anna Simon (1.842.509)

Josep Pedrerol (1.705.784)

Dani Mateo (1.430.840)

Julia Otero (1.212.284)

Jorge Javier Vázquez ( 752.823)

Susanna Griso (614.604)

Quim Domènech (569.679)

Àngels Barceló (494.161)

Gerard Romero (399.428)

Àngel Llàcer (380.603)

David Fernàndez (376.712)

Antoni Bassas (373.686)

Pilar Rahola (372.886)

Toni Soler (358.064)

Manel Fuentes (343.043)

Quim Monzó (342.317)

De la ràdio a Twittch

El ‘twittcher’ Gerard Romero és un periodista esportiu que es va desvincular de RAC 1 el setembre passat. En una carta, el periodista va explicar que tancava una etapa a la ràdio després de 14 anys treballant-hi. “Me’n vaig perquè crec que és el moment i perquè ara no m’omplia el suficient. No us enganyaré. La darrera decisió de la ràdio, quan va deixar de comptar amb mi en les transmissions del Barça em va generar moltes preguntes, molts dubtes. He estat donant voltes i al final he arribat a la conclusió que el millor per a tots era una sortida tranquil·la i obrir una finestra nova”. Aquesta finestra ha estat Twittch i segons sembla, d’acord amb les dades, al periodista no li ha anat gens malament, entrant a Top 10 de periodistes més seguits.