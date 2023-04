Els Mossos porten a judici un espanyolista per desobedient

Els Mossos d’Esquadra portaran a judici un ciutadà, Álvaro de Marichalar, un aristòcrata unionista, que va protagonitzar una protesta contra l’independentisme a la plaça Sant Jaume. L’acusen de resistència a l’autoritat i la Fiscalia reclama que li sigui imposada una pena de 9 mesos de presó. Una petició de pena substancialment menor respecte de les que el ministeri públic demana per fets similars quan els acusats són independentistes. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, al qual ha tingut accés El Món, l’acusat no només es va resistir a la policia sinó que els agents el van haver d’emmanillar fins que es va calmar. El judici se celebrarà entre el 17 i el 19 d’abril a la secció tercera de l’Audiència de Barcelona.

Els fets es van registrar un dia de màxima tensió política, a les tres de la tarda del 26 d’octubre de 2017, el dia previ a la fallida declaració d’independència al Parlament de Catalunya i en un ambient enrarit per les declaracions i contradeclaracions dels grups polítics tant independentistes com unionistes. L’ara aristòcrata acusat va tenir la idea de dirigir-se a la plaça Sant Jaume amb una bandera espanyola, aquell dia plena d’activistes independentistes i de premsa de guàrdia a l’espera de l’evolució de les reunions. Els Mossos van intentar protegir-lo i fins i tot el van fer entrar al Palau de la Generalitat, amb la bandera i la pancarta que l’acompanyava.

Estudiants paren l’orella al discurs de Puigdemont el 26 d’octubre/Andreu Robert

“No sou policies!”

En el moment dels fets, hi havia a la plaça Sant Jaume un nombrós grup d’independentistes que feien guàrdia davant del Palau a l’espera de notícies sobre si es convocaven eleccions o s’aixecava la suspensió del 9 d’octubre de la Declaració d’Independència. L’acusat s’hi va presentar amb una bandera espanyola i una pancarta amb lemes unionistes. Atès el relat del fiscal, algun dels manifestants independentistes estaven “exaltats” i l’increpaven. El sotsinspector dels Mossos d’Esquadra present al lloc dels fets, màxim comandament a la plaça, va ordenar als seus agents que fessin el favor “d’acompanyar l’acusat” a Palau per evitar que la cosa sortís de mare pel “risc que corria”.

Però l’acusat no s’ho van prendre bé. Ans al contrari, la Fiscalia assegura que amb “l’ànim d’afeblir el principi d’autoritat, l’acusat els va negar la seva condició de policies”, en tant que Mossos d’Esquadra catalans, i es va negar a entrar al Palau, com si fos un sacrilegi per a les seves conviccions. Els agents no van estar per romanços i el van introduir a dins “arrossegant-lo”. Però un cop dins, lluny d’asserenar-se es “va negar reiteradament a romandre a l’interior fins a encarar-se amb els agents”. El sotsinspector, tip de la seva conducta, el va intentar agafar pel braç esquerre i un altre agent pel braç dret, sense èxit, perquè Marichalar forcejava amb ells per evitar-ho.

Quan els agents intentaven portar-lo a una sala de Palau, l’acusat es va topar amb el marc de la porta i “va començar a bellugar tot el cos de manera molt alterada”. Els agents el van haver de reduir i posar-lo de bocaterrosa i emmanillar-lo fins que es va asserenar.

Els fets, que van ser instruïts pel jutjat número 16 de Barcelona, constitueixen, segons el fiscal, un delicte de resistència de l’article 556.1 del Codi Penal. Una autoria per la qual fiscalia demana 9 mesos de presó i 9 d’inhabilitació per poder presentar-se a unes eleccions.