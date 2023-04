Les denúncies per ocupacions il·legals baixen però encara superen els 7.000 casos anuals

El Departament d’Interior afirma que, durant el 2022, els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 7.168 denúncies per ocupacions il·legals d’immobles a Catalunya. Una xifra inferior a la registrada durant l’any anterior, que va ser de 7.322 denúncies, un 7% menys que el 2020, any en el qual va esclatar la pandèmia i en què, així i tot, es va arribar a les 7.859 denúncies arreu del país. Així ho certifica una resposta parlamentària del conseller del ram, Joan Ignasi Elena, en una resposta registrada aquesta setmana al Parlament arran d’una pregunta de Vox. Les dades, per tant, reflecteixen un descens dels casos d’ocupació.

Per demarcacions, com era de preveure la que s’emporta la palma pel que fa al nombre de denúncies és Barcelona (4.978), seguida de lluny per Tarragona (960) i Girona (953), i, en darrer lloc, Lleida (277). El departament comptabilitza en aquestes xifres les denúncies rebudes per usurpació, ocupació lleu de béns immobles i violació de domicili amb voluntat d’ocupació dels habitatges, tant de primera com de segona residència, en habitatges en construcció, habitatges no habitables, habitatges sense ús i habitatges d’ús turístic. Barcelona, Badalona, Mataró, Salt, Reus i Lleida lideren el rànquing dels municipis amb més denúncies.

Resposta parlamentària sobre les denúncies per ocupacions/QS

Una xifra a la baixa

La dada de 7.168 denúncies, gairebé una vintena al dia, és inferior a la dels darrers anys. Val a dir que la resposta no detalla les actuacions policials per casos vinculables a les ocupacions que en anys anteriors els Mossos comptabilitzaven i que sempre eren superiors a les denúncies presentades estrictament pels delictes d’usurpació d’habitatge o violació de domicili. Per exemple, el 2019 es van comptabilitzar 8.757 casos, el 2020 la xifra es va enfilar fins als 9.516 i el 2021 es va quedar en 7.957. Aquest recompte dona una xifra més alta perquè inclou denúncies per discussions verbals, agressions o assistència a agents judicials en un desnonament en casos vinculats a les ocupacions. Per demarcacions, les comarques de Barcelona van sumar 4.978 casos, Tarragona un total de 960, Girona en va registrar 953 i Lleida, 277. La ciutat de Barcelona, amb 1.078 denúncies lidera en solitari aquestes xifres.

De fet, la segona ciutat en nombre de denúncies per ocupacions queda lluny de les dades de la capital. És Badalona, amb 649 denúncies, seguida per Mataró, amb 331. Terrassa, Sabadell i Rubí comparteixen pràcticament el mateix nombre de denúncies, entre 153 i 155. A la demarcació gironina, Salt amb 174 quedaria per davant de Girona, 107, i de Figueres, que en registra 81. A les comarques de Tarragona, Reus té 149 denúncies i Tarragona queda per sota, amb 86. A Lleida, la capital de Ponent registra 124 denúncies, molt per sobre del segon municipi, que és la Seu d’Urgell, amb 23 casos.