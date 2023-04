El vent atia un gran incendi entre Mequinensa i la Granja d’Escarp￼

Comença la temporada d’incendis a Catalunya. Aquest dissabte, concretament minuts després de les quatre de la tarda, s’ha declarat un foc la franja de Ponent, concretament entre les poblacions de Mequinensa i la Granja d’Escarp. A causa d’això els Bombers de la Generalitat i els de l’Aragó han activat fins a 25 dotacions. Tot i això, el fort vent que bufa a la zona dificulta les tasques d’extinció i impossibilita que els mitjans aeris puguin treballar.

Segons han informat els Bombers, el foc ha començat al Baix Cinca i, empès pel vent, ha saltat a l’altre marge del riu, a Catalunya. A més, el vent també ha provocat que s’originin alguns focus secundaris a més d’un quilòmetre de distància, que els bombers ja tenen estabilitzats. El cap de l’incendi avança cap a l’eix Maials-Almatret, cap al sud-est.

L’alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Soler, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el fort vent que s’està donant a la zona, que és de difícil accés, està “dificultant” les tasques dels bombers. A més, Soler ha afegit que l’incendi s’ha declarat a dos quilòmetres d’una zona on s’estava celebrant una “festa il·legal”, encara que ha assegurat que els Bombers encara desconeixen l’origen del foc.

Imatge de la columna de fum de l'incendi forestal entre Mequinensa i la Granja d'Escarp #IFFranja

(Avís rebut 16.11h)



Treballem juntament amb mitjans d'Aragó, 13 dotacions #bomberscat (11 unitats terrestres i 2 aèries) pic.twitter.com/fXLAuiINAO — Bombers (@bomberscat) April 15, 2023

Incendi al Baix Camp

L’incendi a la Franja no ha estat l’únic que s’ha declarat aquest dissabte. La diferència, però, és que els Bombers de la Generalitat l’han pogut donar per estabilitzat en poques hores. Concretament, aquest incendi s’ha declarat a la planta de compostatge de Botarell, al Baix Camp on fins a deu dotacions han pogut acabar amb el foc. L’avís del foc s’ha donat aquesta passada matinada poc després de les quatre del matí a la planta de compostatge de SECOMSA. En aquest cas les flames s’han concentrat al pati exterior de la instal·lació d’uns 5.700 metres quadrats.

Per sort, l’incendi no ha afectat les instal·lacions interiors ni ha provocat cap ferit. Segons han explicat els Bombers, ha cremat tota la matèria orgànica vegetal que emmagatzemava la planta. A més, han indicat que a banda de la matèria orgànica vegetal que ha cremat a l’exterior, també s’ha incendiat una altra zona coberta amb brossa, una zona en la qual encara es treballa per evitar que es propaguin les flames.