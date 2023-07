Interrompuda la circulació de trens a Montcada per un incident a les vies

Aquest dijous s’ha viscut una nova incidència que ha afectat la circulació de Rodalies. Aquesta tarda ha caigut un arbre a les vies entre les dues estacions de Montcada i Reixac, és a dir, Montcada Ripollet i Montcada Bifurcació, cosa que ha provocat que el trànsit hagi quedat afectat. Així ho ha explicat la gestora de la infraestructura, Adif, que també ha assegurat que diversos treballadors del servei de transport ja estan treballant per intentar restablir la circulació i que es pugui recuperar la normalitat l’abans possible. Tot i les intencions d’Adif, en aquests moments el trànsit de l’R3 de Rodalies està afectat en aquest tram.

A través d’una publicació a Twitter, Rodalies ha informat d’aquesta incidència també i assegura que ja estan gestionant un servei alternatiu per carretera per tal que les persones que estaven esperant el tren i que ja no el podran agafar puguin seguir viatjant amb normalitat i arribar al seu destí amb el menor retard possible.

🔴🚊R3: Circulació interrompuda entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet per caiguda d'arbre a la zona de vies. S'està gestionant servei alternatiu per carretera en el tram afectat. — Rodalies Catalunya (@rodalies) July 13, 2023

Retards a Rodalies

Les incidències de Rodalies que provoquen retards en el servei són una qüestió freqüent a Catalunya. Fa tot just un mes, una incidència a l’R3 va provocar retards de fins a 45 minuts durant bona part del matí, moment de gran afluència del servei. En aquesta mateixa línia, un problema amb la catenària va deixar dos trens amb 165 persones a bord atrapades entre Torelló i Manlleu. Tot i que els bombers que es van desplaçar fins al punt de l’afectació per evacuar als atrapats van poder-ho fer amb èxit, el tren va seguir ocupant les vies evitant que la circulació es pogués reprendre amb normalitat. De fet, l’endemà que es produís l’incident, els treballadors d’Adif tampoc van aconseguir retirar els vehicles afectats i els trens van seguir obstaculitzant el recorregut durant més de 10 hores.