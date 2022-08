El director de Trànsit anuncia noves mesures per protegir els ciclistes

El director del Servei General de Trànsit de la Generalitat, Ramon Lamiel, ha anunciat noves mesures a les carreteres catalanes per protegir els ciclistes i evitar sinistres com el d’ahir, en el qual van morir dues persones a Castellbisbal. “Hem de fer un pas endavant i dotar les vies de control de velocitat i seguretat a través de tecnologia”, ha dit Lamiel aquest dilluns a Catalunya Ràdio.

El punt de Castellbisbal on un cotxe ha atropellat diversos ciclistes i ja fugit. Dues de les víctimes han mort / ACN

Nova mesura per protegir ciclistes

La mesura consistirà en senyalitzacions intel·ligents per a tots els vehcles que indicarà quan circulen vehicles vulnerables, com les bicicletes. La senyalització demanarà reduir la velocitat als turismes i els altres vehicles per protegir el ciclista i la senyalització ho farà de forma automàtica.

Per això, els titulars de els vies, en la seva majoria les diputacions, hauran de seleccionar les vies on posar aquesta nova mesura, que començarà a aplicar-se el setembre, de moment només als túnels. L’objectiu, però, és també fer-ho a les carreteres urbanes i interurbanes, que les diputacions considerin oportunes.

Recorda l’obligatorietat d’un metre i mig per passar un ciclista

Lamiel també ha recordat que per passar a un ciclista és necessari establir un metre i mig entre el turisme i la bicicleta i, alhora, passar a l’altre carril. També considera que el Codi Penal, en tots els casos, és “l’última ratlla” quan hi ha un accident. Preguntat per si s’ha d’endurir el Codi Penal per accidents com el de Castellbisbal, considera que no és ell qui ha de respondre aquesta qüestió, tot i que ha recordat que ja es va discutir al Congrés dels Diputats. Tot i això, afirma que ja hi ha establertes tota una sèrie de mesures per afrontar aquests tipus.

Aquest diumenge hi ha hagut un sinistre a Castellbisbal, en el qual han resultat dos ciclistes morts i dos de ferits, després que un turisme xoqués contra ell i fugís. El cotxe va ser robat a Martorell i ahir a la nit es va detenir el presumpte autor dels fets, qui té dos antecedents.