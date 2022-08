Un cotxe s’escapa després de deixar dos ciclistes morts i dos de ferits

Dos ciclistes han mort i dos més han resultats ferits, un de gravetat, en un accident de trànsit aquest diumenge al matí a Castellbisbal. Segons ha avançat el 324, un cotxe hauria envaït el carril contrari i hauria xocat contra tot un grup de nou ciclistes. El conductor, un cop els ha atropellat, ha fugit de l’escena. Segons la periodista Anna Punsí, dels 9 ciclistes, dos n’han resultat morts, dos n’han sortit ferits i 4 n’han resultat il·lesos. Un dels ferits està en estat crític i els Mossos busquen l’autor dels fets.

En un principi, un dels dos morts havia resultat ferit de gravetat en l’accident i havia estat traslladat a un centre hospitalari, on finalment ha mort hores després de l’accident

111 morts a les carreteres catalanes

Per aquest accident on hi ha implicats diversos ciclistes, des del Servei d’Emergències Mèdiques s’han activat 5 unitats terrestres, 1 equip conjunt de Bombers i SEM i 1 helicòpter medicalitzat. Després de l’accident ja s’ha restablert la circulació de la C-243c a Castellbisbal. Amb aquesta víctima, són 111 morts a les carreteres catalanes.