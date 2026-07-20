L’accident d’un tren el gener passat a l’altura de Gelida, que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques, va posar sota els focus un sistema precaritzat i a punt de col·lapsar. Les revisions han anat descobrint noves zones a reformar i, segons dades d’Adif recollides per l’Agència Catalana de Notícies, sis mesos després de la crisi encara hi ha 163 quilòmetres de via afectats, seixanta quilòmetres més que el primer moment de la crisi, al gener.
El neguit que va despertar la mort del jove en pràctiques entre els maquinistes va obligar la Generalitat a aturar tres dies el servei perquè fossin els mateixos conductors els que examinessis cada pam de via i anotessin els punts en què calia actuar. Mig any després, els usuaris de Rodalies encara pateixen restriccions de velocitat en 183 trams, que es concentren sobretot a l’àrea metropolitana i la regió sud del país. Són 28 punts més que els decretats després de l’accident, una seixantena dels quals continuen amb limitacions de 30 km/h.
En un primer moment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va situar el final del col·lapse al febrer, una previsió optimista que s’ha anat allargant en el calendari. La mateixa consellera ha apuntat darrerament que el servei torna a estar en xifres pròximes a les d’abans de l’accident, si bé també ha admès que les reformes escomeses “no són suficients” i que s’ha de “recuperar la confiança” dels usuaris.
El nombre de passatgers va caure en gairebé tres milions els primers dos mesos de la crisi, xifres que es van maquillar l’abril –arribant fins i tot a superar lleugerament les de l’abril anterior. En tot cas, el juny següent, el servei només va atraure –coincidint amb la caiguda de les bonificacions– prop de 9 milions d’usuaris. Segons les últimes dades, Rodalies ha perdut 300.000 viatgers en un mes i gairebé 800.000 respecte del juny de l’any passat.
Les plataformes d’afectats reclamen més informació
Les principals plataformes d’afectats veuen la situació actual millor que la dels últims mesos, si bé apunten que el servei està en el “moment crític” en què ja estava abans de les restriccions. “Els trens circulen, però fins aquí”, resumeix la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez. En conversa amb El Món, la usuària de la línia R15 remarca que el servei continua “sense ser fiable”, que els usuaris no saben “si arribaran a la feina” i que les franges nocturnes “paguen el desgavell de tot el dia”.
L’R15, l’última a obrir-se, “encara té defectes”, assegura Gómez, que veu insuficients les explicacions de l’administració. “Ens comenten que s’arreglaran els problemes quan arribin trens nous, previstos per al tercer trimestre de l’any vinent. I mentrestant, què passa? Perquè hi ha dies que reserven els millors trens per anar a Port Aventura i els antics es reserven per a la línia que fa Tortosa – Barcelona”, es queixa. Aquesta situació, incoherent per als usuaris del sud, se suma a altres queixes dels viatgers de l’àrea metropolitana, molestos amb l’anunci d’una nova línia exclusiva per anar a l’aeroport.
Gómez, portaveu dels usuaris de tres línies del Camp de Tarragona, també demana “més informació”. “A l’estació de França hi ha una persona a la taquilla que mira la pantalla i et diu el mateix que ja saps tu”, lamenta. En l’última reunió, amb els dirigents del Govern i d’Adif, l’administració ha reiterat a les plataformes que posarà en marxa una oficina d’atenció a l’usuari. “Volen avançar-ho incorporant una persona a mitja jornada. Una sola persona, a mitja jornada, com ha de resoldre les queixes? Què serà, Déu?”, critica la proposta. “Els trens circulen, però tot està a mitges”, conclou Gómez.