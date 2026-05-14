El servei de Rodalies fa temps que es troba enmig de l’ull de l’huracà. La creació d’una nova línia de trens -que operarà FGC- per connectar Barcelona amb l’Aeroport del Prat ha posat els usuaris del ferrocarril a Catalunya en peu de guerra. Aquest mateix dijous diverses entitats s’han manifestat a l’estació de Passeig de Gràcia contra aquesta nova línia de tens, la qual asseguren que “neix únicament per reforçar la mobilitat aeroportuària i turística en detriment de la robustesa del sistema ferroviari” i que farà col·lapsar el servei de Rodalies i Regionals.
“El sistema ferroviari català pateix actualment una situació de saturació estructural, especialment als túnels ferroviaris de Barcelona. La posada en marxa de l’R-Aeroport implicaria introduir fins a quatre trens més per sentit al túnel de Passeig de Gràcia, fet que incrementarà la fragilitat del sistema i facilitarà que qualsevol incidència afecti el conjunt de la xarxa ferroviària”, denuncien les entitats convocants de la manifestació.
Un model que prioritza el turisme
Les entitats socials alerten que l’entrada dels trens de l’R-Aeroport a la xarxa ferroviària farà que es vegin afectades les línies R2 Nord, R2 Sud i dels serveis Regionals que travessen aquest corredor, des de Figueres fins a Tortosa, un fet que pot arribar a comprometre “encara més la fiabilitat i puntualitat del servei”. De fet, han titllat de “vergonyós que aquesta sigui l’única ampliació ferroviària de Rodalies de les últimes dècades, mentre no s’han impulsat noves connexions ferroviàries per connectar dèficits històrics de servei, destinant 400 milions d’euros a una connexió amb l’aeroport que ja està ben coberta amb Rodalies, metro i autobús”.
Uns canvis en la mobilitat que asseguren que demostra que la “ciutat actual prioritza el turisme i l’ampliació de l’aeroport per davant de les necessitats quotidianes”. Asseguren que “no es tracta que FGC no pugui operar noves línies ferroviàries fora de la seva xarxa habitual, al contrari, si es tractés d’una línia convencional que millorés el sistema, seria interessant, però el projecte actual de l’R-Aeroport neix únicament per reforçar la mobilitat aeroportuària i turística en detriment de la robustesa del sistema ferroviari”