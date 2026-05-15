Al Govern de la Generalitat se li obre una nova crisi en un dels sectors essencials de Catalunya. CCOO i UGT han convocat dues jornades de vaga parcial a la xarxa ferroviària de Rodalies de Catalunya els pròxims 27 de maig i el 5 de juny. Fonts sindicals han confirmat a l’ACN la convocatòria de la vaga parcial per aquests dos dies després de diversos dies en els quals els sindicats s’ho estaven rumiant.
En una convocatòria conjunta els dos sindicats espanyols han reclamat que l’executiu català compleixi amb les promeses registrades en els acords assolits entre el Govern i els representants sindicals ferroviaris durant el mes de febrer -que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància i que denuncien que no s’està complint-, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials- tot i que mantenen l’esperança que l’administració catalana pugui complir amb les promeses fetes i donar sortida a les seves reclamacions en una mediació amb la Generalitat.
Dos dies de vaga que coincidiran amb l’aturada dels docents
Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l’aturada de docents convocada a tota Catalunya. Un sector educatiu que està mantenint el pols al Govern català tot i que tornaran a reunir-se per a negociar el pròxim dimarts. Sindicats de docents i l’executiu català tornaran a reunir-se després que fracassessin les reunions del passat dijous per desbloquejar la crisi educativa i aixecar les convocatòries de vaga previstes d’aquí fins al final del curs escolar. Els sindicats van demanar al Govern que fessin propostes clares i que no fossin un “insult” per a les reclamacions del sector i assenyalen que l’executiu català haurà de fer arribar millors condicions per evitar una plantada dels sindicats i la petició de dimissió de la consellera per part dels representants sindicals.