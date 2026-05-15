Al Govern de la Generalitat se le abre una nueva crisis en uno de los sectores esenciales de Cataluña. CCOO y UGT han convocado dos jornadas de huelga parcial en la red ferroviaria de Rodalies de Cataluña los próximos 27 de mayo y el 5 de junio. Fuentes sindicales han confirmado a la ACN la convocatoria de la huelga parcial para estos dos días después de varios días en los que los sindicatos lo estaban pensando.

En una convocatoria conjunta, los dos sindicatos españoles han reclamado que el ejecutivo catalán cumpla con las promesas registradas en los acuerdos alcanzados entre el Govern y los representantes sindicales ferroviarios durante el mes de febrero -que preveían un interventor en cada tren de media distancia y que denuncian que no se está cumpliendo-, pedir más plantilla, más seguridad para trabajadores y usuarios y aumentos salariales- aunque mantienen la esperanza de que la administración catalana pueda cumplir con las promesas hechas y dar salida a sus reclamaciones en una mediación con la Generalitat.

El servicio de Rodalies de Catalunya deja de ser gratuito. Barcelona 07.05.2026 | Mireia Comas

Dos días de huelga que coincidirán con el paro de los docentes

Los días de huelga en la red de trenes coincidirán con el paro de docentes convocado en toda Cataluña. Un sector educativo que está manteniendo el pulso al Govern catalán aunque volverán a reunirse para negociar el próximo martes. Sindicatos de docentes y el ejecutivo catalán volverán a reunirse después de que fracasaran las reuniones del pasado jueves para desbloquear la crisis educativa y levantar las convocatorias de huelga previstas de aquí hasta el final del curso escolar. Los sindicatos pidieron al Govern que hicieran propuestas claras y que no fueran un «insulto» para las reclamaciones del sector y señalan que el ejecutivo catalán deberá ofrecer mejores condiciones para evitar una plantada de los sindicatos y la petición de dimisión de la consejera por parte de los representantes sindicales.