Com combatre la tercera causa de mort més comuna amb la maniobra de Heimlich

La tercera causa de mort al nostre país és una ben comuna, l’ennuegament. De fet, més de 2.000 persones moren cada any per aquesta causa, el que la converteix en la tercera fora de les no naturals que més morts provoca. És per això que cal ser conscient de les maniobres que s’han de fer en cas de veure com una altra persona s’ennuega. La maniobra de Heimlich és la millor forma de salvar la vida d’algú si n’ets testimoni, pel que cal saber-la fer i seguir els següents consells de l’instructor en suport vital bàsic d’HM Hospitales, Emilio Blanco.

Blanco assegura que una persona que ha patit un ennuegament és fàcilment reconeixible per la coloració blavosa que pot adquirir per la falta de flux d’oxigen i la seva dificultat respiratòria. El primer que s’ha de fer és pensar si es tracta d’una obstrucció parcial o total, perquè la manera de reaccionar serà diferent. En cas que sigui parcial la víctima té molta tos i fa un soroll estridor. En aquest cas, explica el doctor, s’ha d’animar la persona ennuegada a continuar tossint perquè és possible que la maniobra no sigui necessària en aquest cas.

Com fer la maniobra si l’obstrucció és total

Pel contrari, si l’obstrucció és total la persona serà incapaç de tossir i respirar i molt menys parlar. Perdrà el coneixement molt ràpid per la falta d’oxigen, pel que cal fer la maniobra de Heimlich de forma ràpida per salvar-li la vida. Per fer-la la persona s’ha de col·locar darrere de la víctima envoltant-la amb els braços i inclinant-la cap endavant. Després s’ha de tancar el puny i col·locar-lo entre el melic i l’extrem inferior de l’estèrnum de la persona ennuegada amb el polze cap a dins. Posteriorment s’ha d’agafar el puny amb l’altra mà i empènyer cap a dins i cap amunt amb força. El doctor Blanco adverteix que si un cop feta la maniobra el problema continua s’ha de trucar ràpidament al 112.

Els diferents perfils de les persones ennuegades i com fer-los la maniobra

No es pot fer exactament la mateixa maniobra a totes les persones, perquè la seva constitució pot ser molt diferent. Per exemple, en el cas que la persona ennuegada sigui una dona embarassada o algú obès s’ha d’aplicar la pressió sobre el terç mitjà de l’estern.

En cas que la víctima sigui un nadó se l’ha de col·locar a l’avantbraç subjectant-los la mandíbula, amb el cap més baix que el tronc i aplicar-los cinc palmells entre els omòplats. Si això no funciona se’ls ha de girar i fer-los cinc compressions a la zona esternal amb el dit índex i el mig.

Si és un nen de fins a 5 anys s’ha de col·locar davant, agenollat o assegut, envoltar-lo amb els braços, buscar el plexe solar i començar aquesta maniobra. No s’ha de fer servir el puny tancat per exercir la pressió en aquesta zona per l’edat de la víctima. El que s’ha de fer és posar una mà en forma de cullera i ajudar la pressió amb l’altra mà a sobre.

Què fer si la maniobra no funciona?

En cas que la maniobra no serveixi i la víctima estigui inconscient és important deixar-la a terra i fer una reanimació cardiopulmonar per mantenir la persona amb vida fins que arribi el personal sanitari que s’ha d’haver trucat en veure que la maniobra de Heimlich no funciona. És important tenir en compte que s’ha d’evitar que la víctima tingui objectes estranys a la boca i faringe traient-los amb el dit a cegues. Només s’han de treure en cas que es puguin veure.