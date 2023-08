Què és la sarna i per què es produeixen brots com el de Santa Coloma

La sarna és una malaltia molt contagiosa, com demostra el fet que quan apareix de seguida es declarin brots com el de la residència d’avis de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’una malaltia parasitària causada per l’àcar ‘Sarcoptes scabiei’. Els qui la pateixen experimenten picor intensa i severa, d’especial intensitat durant la nit i després dels banys calents, perquè en aquests dos moments la temperatura corporal és més elevada. Els símptomes són molt vistosos, ja que provoca una erupció a la pell amb butllofes i pústules que es trenquen de seguida en rascar-se. Aquesta necessitat de rascar-se intensament pot causar també infeccions secundàries a la pell.

Es tracta d’una malaltia molt contagiosa i els brots sorgeixen quan el pacient que la pateix està en contacte amb altra gent. Es transmet amb el contacte directe pell amb pell. El seu període d’incubació, a més, és llarg. Entre la infestació i l’aparició dels primers símptomes poden passar entre dues i sis setmanes, sobretot si és la primera vegada que la persona en qüestió pateix la malaltia. Per evitar el contagi és necessari bullir tota la roba amb la qual la persona afectada ha estat en contacte amb aigua i lleixiu i mantenir les distàncies. Durant un mes com a mínim s’ha d’evitar el contacte amb la persona afectada, que ha d’utilitzar guants per agafar objectes, vestir-se o tocar altres persones.

El metge també pot recomanar un tractament preventiu a les persones que han conviscut amb la persona afectada, ja que es tracta d’una malaltia molt contagiosa i difícil de curar.

Les ferides provocades per la sarna / EP

Quin és el tractament contra la sarna?

El tractament es basa a matar els àcars i els ous gràcies a una crema o una pastilla. Tots els tractaments els ha de receptar un metge i serà fonamental aplicar-los per tot el cos, des del coll fins als peus. El tractament s’ha de deixar actuar entre 8 i 14 hores, per la qual cosa és recomanable no dutxar-se perquè la pell l’absorbeixi del tot. Aquests són els tres medicaments més habituals per combatre la sarna: