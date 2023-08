Brot de sarna en una residència de Santa Coloma de Gramenet

Una residència geriàtrica de Santa Coloma de Gramenet està patint un brot de sarna que ja afecta sis residents i dos treballadors. Fins a 53 usuaris i 4 professionals més tenen algun tipus de lesió a la pell i estan a l’espera de confirmar que també es tracta de la sarna. El Departament de Salut ha confirmat que la residència pateix un brot després que ho avancés El Periódico. En aquesta residència hi viuen 146 persones i hi ha 66 treballadors que també podrien estar afectats. Totes estan prenent un tractament oral preventiu amb dues tandes d’ivermectina, el medicament habitual quan es declaren brots en centres tancats com ara les residències de gent gran.

El primer cas es va detectar el 21 de juliol i immediatament es va declarar el brot perquè hi havia un altre cas probable. Es comença a parlar de brot quan hi ha dos casos. Prèviament, el 27 de juny, s’havia tingut un primer cas sospitós de sarna en una persona resident, però Dermatologia de l’Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet el va descartar. Segons explica Salut, es va creure que es tractava de la picada d’un insecte. Després van anar sorgint casos de pacients amb lesions dèrmiques i prurit, però totes van ser diagnosticades com a picades d’insecte. La residència va fer un control de plagues.

El contacte pell a pell transmet la sarna / Pixnio

Salut assegura que s’han complert els protocols

Quan es va acabar declarant el brot, la residència va tornar a demanar que els sanitaris valoressin els residents amb aquestes lesions per comprovar si hi havia més casos de sarna. N’hi va haver i el 31 de juliol es va activar el procediment per fer un tractament ambiental i farmacològic el 4 d’agost. Tres dies abans del procediment, l’1 d’agost, es va fer una reunió de coordinació i es va acordar fer aquest tractament ambiental que consisteix en una neteja i desinfecció exhaustiva de la residència. Salut assegura que l’actuació s’ha fet tan ràpid com contemplen els protocols.