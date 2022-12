La grip i una menor incidència precipiten el final de la pandèmia

La grip ha substituït la Covid com la principal preocupació en la sanitat aquest hivern i, de retruc, ha precipitat el final de la pandèmia tal i com la coneixem. Després de més de dos anys amb successives onades de Covid que van espatllar els Nadals del 2020 i 2021, enguany alguns experts consideren que la malaltia ja ha passat a ser endèmica i no pandèmica. Això suposaria el final de la Covid tal i com l’hem viscut aquests dos anys de tocs de queda, restriccions severes i prohibició de reunir-se amb la família.

Entre aquests experts que creuen que la pandèmia ja ha acabat hi ha el viròleg assessor del govern alemany, Christian Drosten, que sosté que el virus ja és endèmic. Per tant, un dels experts de referència a Europa i director de virologia de l’hospital Charité de Berlín creu que aquest hivern s’ha viscut la “primera onada endèmica de Covid” i, per tant, “s’ha acabat la pandèmia”. De fet, Drosten va més enllà i sosté que, un cop passat l’hivern, “la immunitat de la població serà tan àmplia i resistent que el virus no tindrà capacitat de provocar una nova onada de casos a l’estiu si no muta un altre cop”. Per tant, a no ser que el virus canviï, una hipòtesi que els experts no tenen sobre la taula, es podria considerar que la Covid ha arribat a la seva fi com a pandèmia.

La grip substitueix la Covid en transmissió

Al nostre país el cap del servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, defensa la mateixa opinió. Cervantes creu que el pic de grip que ha posat en evidència les mancances del sistema de salut català “també ha tingut coses positives”, com ara haver substituït la Covid en transmissió, però sense ser més greu. “Cada dia tenim més ingressos que tenen grip que Covid, fet que demostra que cada cop es transmet menys”, explica l’expert.

Així, sosté que si tenim un “hivern net” en quant a casos de Covid es podria considerar que “s’ha acabat” la pandèmia i s’ha aconseguit arribar a la fase que sigui considerada una malaltia endèmica. “Si passem bé el gener i el febrer, amb els casos que tenim ara mateix, podrem considerar que la Covid s’ha acabat i que no calen mesures per a tota la població”, defensa.

Unes festes amb “precaució” per posar data al final de la pandèmia

Ara bé, Cervantes sosté que per poder arribar a declarar el final de la pandèmia cal aquest hivern “net” i, per tant, tenir precaució durant les festes perquè no sorgeixin nous brots que dificultin la sortida de la pandèmia. “No és recomanable estar amb moltes persones en un lloc tancat i encara cal anar amb compte si volem donar per acabada la pandèmia”, insisteix. De fet, Cervantes és positiu i sosté que “si ho fem bé en aquestes festes, l’Organització Mundial de la Salut declararà el final de la pandèmia al març”.

La Covid podria deixar de ser una pandèmia en els primers mesos de l’any 2023 / EP

Un Nadal totalment diferent al de l’any passat

Si ens remuntem a l’any passat, es pot comprovar que la situació actual és totalment diferent. Al 2021 l’arribada de la variant sud-africana Òmicron durant el mes de novembre va posar en risc les festes de Nadal. El conseller de Salut en aquell moment, Josep Maria Argimon, va establir unes restriccions molt dures que van impedir que moltes famílies es reunissin en aquestes dates i que els locals d’oci nocturn i restauració haguessin de tancar. De fet, aquest 2022 va començar amb toc de queda per l’elevat nombre de contagis que hi havia a Catalunya, on fins i tot es van arribar a registrar 17.000 nous casos en un sol dia.

Per aquelles dates, els indicadors de la Covid eren alarmants, amb xifres del tot diferents a les que tenim ara. El risc de rebrot s’enfilava gairebé als 1.500 punts, la velocitat de transmissió estava en 1,36 i la incidència a una setmana era de 1.800 casos. Enguany, en canvi, les xifres també certifiquen que el final de la pandèmia està a prop. En l’última setmana hi ha hagut 4.111 positius, mentre que en l’anterior n’hi va haver 6.366, i no s’han registrat ingressos a planta. Pel que fa a les UCI, la situació és tranquil·la. Hi ha 45 malalts, 19 menys que la setmana passada i només s’han notificat 11 defuncions, totes de més de 60 anys. Aquests canvis en les xifres de casos i ingressos i en les restriccions establertes posen de manifest que el final de la pandèmia ja és a tocar. De fet, els experts o bé la donen per acabada ja o creuen que s’acabarà de certificar el pròxim mes de març.