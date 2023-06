La Intersindical celebra la destitució de Cambray pels seus “despropòsits”

La Intersindical, així com la resta de sindicats d’educació, ha celebrat efusivament la destitució de Josep Gonzàlez Cambray com a conseller d’Educació. El sindicat sobiranista considera que el ja exconseller ha tingut “escassa voluntat de diàleg” amb els agents socials i un tarannà “autoritari” que ha anat acompanyat d'”errades de gestió” del seu equip. Com a exemple, el sindicat ha emès un comunicat que recull un decàleg de “despropòsits” del conseller sortint.

El primer dels errors que recull el comunicat és l’avançament del calendari escolar, que La Intersindical recorda que va ser decidit “de manera unilateral” i sense cap negociació prèvia. “La idea de fons d’aquesta mesura no té en compte el funcionament real dels centres educatius i té un rerefons clarament demagògic que pretén posar l’opinió pública en contra dels docents”, denuncien. També consideren que Cambray ha “esbombat” les decisions importants a través dels mitjans de comunicació en comptes de mantenir negociacions multilaterals a les meses de negociació. En aquest sentit, troben especialment greu el “desmantellament de les funcions del Consell Escolar”, que ha acabat sent “un òrgan de rol merament informatiu, gairebé decoratiu”. La Intersindical també critica la “supeditació constant als preceptes teòrics suposadament innovadors d’entitats com la Fundació Bofill, que són finançades per empreses de capital privat.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray / EP

El procés d’estabilització “caòtic”

Un altre punt de conflicte del conseller Cambray ha estat el procés d’estabilització dels interins en frau de llei. La Intersindical considera que ha estat un procés “caòtic, infradotat i farcit d’errades”. A banda, els nomenaments del personal laboral han estat “plens d’incidències” i han acabat amb unes oposicions subcontractades a “una empresa monolingüe de Madrid”. Aquestes oposicions han estat, en paraules del sindicat, un “desastre organitzatiu que ha acabat amb un rescabalament econòmic dels aspirants”, el que suposa una “malversació de recursos”. A més, La Intersindical recorda que no s’ha publicat la llista definitiva d’admesos al concurs d’oposició extraordinari que comença aquest 30 de juny, el que provoca “incertesa i angoixa” als docents.

A banda, La Intersindical denuncia l’incompliment de la llei d’educació de Catalunya perquè no s’han homologat les condicions laborals dels docents de la concertada amb els de la pública. “La diferència s’ha eixamplat i els docents de la concertada fan un 33% més d’hores lectives a secundària”, apunten.

La protecció del català

El sindicat sosté que el departament “no ha donat el suport esperable a les desenes de centres afectats per la sentència del mínim del 25% de castellà” i que tampoc “no ha garantit el compliment dels Projectes Lingüístics de centre i la vehicularitat del català”. “La formació dels docents en metodologia immersiva s’ha de sistematitzar a l’etapa universitària i la inspecció educativa ha de garantir (com garanteix tantes altres qüestions) les normes de convivència i els consensos lingüístics de què s’ha dotat la societat catalana”, apunta el sindicat.

Gestió “erràtica” de la borsa de docents

Altres greuges han estat la imposició dels nous currículums, que tenen un “gran impacte” en el sistema i que han comptat amb un “diàleg nul” de la conselleria amb els agents de la comunitat educativa. També ho han estat la “gestió erràtica” de la borsa de docents i a la manca de cobertura de les substitucions, que ha fet que alguns alumnes de segon de batxillerat no s’hagin pogut presentar a la selectivitat.