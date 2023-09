La Intersindical denuncia la falta de 303 professors amb el curs començat

El sindicat sobiranista La Intersindical ha denunciat aquest dimarts en roda de premsa la falta de 303 professors de secundària amb el curs ja començat, el que a parer seu reflecteix l’“extrema precarietat” que viu el sector. Un terç d’aquestes 303 vacants que hi ha a hores d’ara corresponen als cicles d’informàtica, una situació que s’assembla molt a la del curs passat, en el qual alguns alumnes no van poder presentar-se a la selectivitat per la manca de professorat. La Intersindical alerta que la situació “no pot esperar més” i carrega contra el Departament d’Educació per les vacants que queden per cobrir. “Està en joc el futur del país”, ha advertit el portaveu d’Educació de La Intersindical, Marc Martorell.

L’any passat, de fet, 23.000 substitucions van quedar sense cobrir i els alumnes de cultura clàssica, català, tecnologia, física, química i informàtica van ser els més perjudicats. Aquest any, de nou, els cicles d’informàtica són els més afectats per aquesta mancança de professors. Segons les dades d’adjudicacions de professorat a 15 de setembre, només s’ha pogut cobrir 7 de les 56 places ofertes en sistemes i aplicacions informàtiques, el que suposa 49 places vacants amb el curs ja començat. Pel que fa a l’assignatura d’informàtica, només s’han assignat 7 de les 49 places disponibles.

El portaveu de La Intersindical Educació / Cedida

El català és una de les especialitats en situació crítica

Altres especialitats també tenen un greu problema pel que fa al professorat. Cobrir les places de Llengua Catalana és cada cop més complicat: només s’han cobert 34 places i en queden 43 per adjudicar. Segons la consellera d’Educació, Anna Simó, el Govern es planteja permetre que els professors de català que tenen plaça facin hores extra per cobrir aquests forats, però els sindicats consideren que aquesta solució és un “pegat”. “On són els docents dels quals parla Anna Simó quan diu que és el curs amb més professors de la història? Perquè nosaltres no els veiem”, ha assegurat el portaveu d’educació del sindicat sobiranista.

En tecnologia també hi ha un greu problema: s’han adjudicat 33 places i en falten unes altres 33 per cobrir-les totes. Cultura clàssica i instal·lacions electrotècniques estan en una situació encara més crítica, amb gairebé totes les places per cobrir.

Les mesures que exigeix el sindicat “més enllà de pegats”

Martorell ha explicat les reivindicacions del sindicat al Departament d’Educació per tal de resoldre la situació “més enllà dels pegats” que s’han anat anunciant en els últims dies. “La nova consellera ha de demostrar que pot resoldre aquesta crisi”, ha avisat el portaveu. Algunes de les mesures que demana el sindicat són l’increment urgent de les places públiques als màsters de formació del professorat, la revisió en profunditat de les polítiques d’accés a la docència i la implementació de contractes anuals per als professors substituts per incentivar l’entrada al sector públic en comptes del privat. També reclamen tornar a fer atractiva la feina amb una millora de les condicions laborals del professorat. “S’ha produït una pèrdua de poder adquisitiu del 25% en els últims vint anys”, ha criticat Martorell.

Per últim, demanen la recuperació del prestigi social de la professió. “El Departament ha col·laborat en el desprestigi de la professió amb el seu discurs públic”, ha lamentat el portaveu. La Intersindical reclama transparència sobre la situació perquè les famílies mereixen saber quina és la situació a cada centre i servei territorial de primera mà.