Aquest dijous, a les 12 hores, els docents que seguien les vagues hauran decidit si aproven o no el preacord de divendres passat entre els sindicats majoritaris i el Govern. Amb les posicions força dividides, s’obren algunes incògnites, com ara què passaria amb la inversió pactada en cas que guanyi el ‘no’. Els sindicats majoritaris USTEC i Professors de Secundària insisteixen que reorganitzaran la seva lluita per exigir noves partides econòmiques, independentment del resultat, mentre que CCOO, que el març passat també va signar un primer acord, ha demanat que els diners compromesos per l’executiu amb el nou pacte “no es perdin” encara que els docents rebutgin la proposta.
Fonts del departament consultades per El Món asseguren que encara no s’han situat en aquest escenari, que, en tot cas, es plantejaria “un cop se sàpiga” el resultat de la consulta. Els sindicats i el mateix departament admeten que un ‘no’ obriria un nou escenari incert; “caòtic”, va dir la consellera Esther Niubó. La part social demana, en tot cas, que Educació que es comprometi igualment amb els 726 milions extres assegurats per l’acord de divendres. Poc més de la meitat d’aquests diners estarien blindats amb els pactes assolits en la mesa de seguiment de l’“acord de país” del març, de la qual només formen part CCOO i UGT. La resta de la inversió és una incògnita.
En línies generals, hi ha uns 400 milions assegurats, que anirien principalment a la devolució del deute dels estadis generat per la retallada durant una dècada. Ara bé, el Govern manté la incògnita sobre què farà amb la resta, que inclou per exemple els 170 euros mensuals del complement lineal que rebrien tots els docents en quatre anys o la convocatòria de noves càtedres per a la secundària.
“Si al final és que ‘no’, parlarem amb el departament perquè aquests diners s’inverteixin en alguna millora més, per exemple en més mans per a la inclusiva, que és de les coses que més demana el col·lectiu”, apunta, Ester Vila, portaveu d’educació pública del CCOO. En aquest sentit, el que defensa el sindicat és que aquesta inversió es quedi en millores educatives i defensen que les darreres negociacions no han ampliat el pressupost a inclusiva, sinó que s’ha “concretat” les dotacions. Els sindicats crítics amb l’“acord de país” ho neguen, i remarquen que s’hi han afegit milers de professionals abans no pactats. A preguntes d’aquest diari, la UGT apunta que no es pronunciaran encara sobre el camí a seguir en cas que els docents rebutgin el pacte.
Més del 40% ja ha votat
La consulta suma més de 42.000 vots en poc més de dos dies, la qual cosa suposa un 43% del cens. Els darrers dies, els sindicats han debatut sobre les bonances o no del preacord, amb els partidaris de ratificar el pacte assenyalant la millora “significativa” respecte del pacte assolit al març per CCOO i UGT. Insisteixen que el nou document no acaba amb cap lluita i que permetria “consolidar” petits avenços. La CGT i Intersindical, que fan campanya pel ‘no’, remarquen que el pacte no recull mesures cabdals com una actualització dels salaris respecte a l’IPC, una rebaixa de les ràtios o el blindatge de la immersió lingüística. Aquest dijous a les 12 hores se sabrà què opina la comunitat docent.